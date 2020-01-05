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В 2020 году в Тюменской области отремонтируют 700 км дорог

5 января 2020, 05:20
Фото: 1Mi
В 2020 году в Тюменсой области отремонтируют более 700 км дорог
В новом, 2020 году, в регионе продолжится строительство и реконструкция дорог, сообщает «Тюменская область сегодня».
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В планах завершить озеленение и обустройство развязки Монтажников – ТКАД, построить надземный переход в районе деревни Комарово, реконструировать пять километров автомобильной дороги Тобольск - Байгора - Первые Салы в Вагайском районе.

«Также будет продолжена реконструкции Мельникайте до перекрестка с улицей Дамбовской. В поселке Березняки на улице Омутинской появится пешеходный переход», пишет Тюменская область сегодня.

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Будет продолжено строительство съезда к ГК Мотор-15 на четвертом пусковом комплексе ТКАД. Возле строящегося аэропорта в Тобольске появится новый участок подъездной дороги.

В целом за 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги правительство планирует отремонтировать в регионе более 700 км дорог.

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