В 2020 году в Тюменской области отремонтируют 700 км дорог

В планах завершить озеленение и обустройство развязки Монтажников – ТКАД, построить надземный переход в районе деревни Комарово, реконструировать пять километров автомобильной дороги Тобольск - Байгора - Первые Салы в Вагайском районе.
«Также будет продолжена реконструкции Мельникайте до перекрестка с улицей Дамбовской. В поселке Березняки на улице Омутинской появится пешеходный переход», пишет Тюменская область сегодня.
Будет продолжено строительство съезда к ГК Мотор-15 на четвертом пусковом комплексе ТКАД. Возле строящегося аэропорта в Тобольске появится новый участок подъездной дороги.
В целом за 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги правительство планирует отремонтировать в регионе более 700 км дорог.