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Алена Водонаева поспорила с фитнес-тренером о методах похудения

5 января 2020, 09:44
Фото: vk.com
Водонаева предложила людям свои методы похудения
Известная тюменка, телеведущая, экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева поспорила с фитнес-тренером о том, как правильно похудеть, пишет Ura.ru.
Сюжет
Тюмень

О своем методе она написала пост на своей страничке в instagram.

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«Суть одна - не ешьте после шести всякий мусор», пишет Ura.ru c ссылкой на пост Алены Водонаевой.

Кроме того телезвезда призвала желающих сбросить лишние килограммы заниматься спортом, соблюдать дисциплину и раз в неделю позволять себе съесть что-то запрещенное.

Фитнес-тренер Боровская, поставила под сомнение рекомендации Водонаевой. Специалист отметила, что соблюдать строгую диету могут не все люди, а однотипные тренировки могут привести к травмам.

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Напомним, недавно Алена Водонаева посоветовала жителям не рожать детей, если у них нет возможности их обеспечить и дать хорошее образование. Эти слова вызвали немало критики в ее адрес. В частности, со стороны актера Ивана Охлобыстина.

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#Новости#Алена Водонаева#Фитнес#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
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