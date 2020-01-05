Алена Водонаева поспорила с фитнес-тренером о методах похудения

О своем методе она написала пост на своей страничке в instagram.
«Суть одна - не ешьте после шести всякий мусор», пишет Ura.ru c ссылкой на пост Алены Водонаевой.
Кроме того телезвезда призвала желающих сбросить лишние килограммы заниматься спортом, соблюдать дисциплину и раз в неделю позволять себе съесть что-то запрещенное.
Фитнес-тренер Боровская, поставила под сомнение рекомендации Водонаевой. Специалист отметила, что соблюдать строгую диету могут не все люди, а однотипные тренировки могут привести к травмам.
Напомним, недавно Алена Водонаева посоветовала жителям не рожать детей, если у них нет возможности их обеспечить и дать хорошее образование. Эти слова вызвали немало критики в ее адрес. В частности, со стороны актера Ивана Охлобыстина.