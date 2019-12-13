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Алена Водонаева: я не пойду замуж за молодого, у которого нет денег

13 декабря 2019, 06:57
Фото: Алена Водонаева / Instagram.com
Алена Водонаева: я не пойду замуж за молодого, у которого нет денег
Участница телепроекта «Дом-2» завела любовника, который младше ее на 15 лет, сообщает 72.ru.
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Тюмень

Тюменка Алена Водонаева, которая прославилась во время участия в телепроекте «Дом-2» рассказала о своих новых отношениях. По ее словам, в настоящее время она встречается с парнем, который почти на 15 лет младшее ее.

«Он зарабатывает существенно меньше меня, приносит цветочки, вкусняшки, все как надо», - поделилась Алена Водонаева.

Что же касается замужества, то Алена Водонаева не готова вступить в брак с мужчиной, у которого нет денег. По словам тюменки, у мужчины должно быть стремление работать и еще он не должен быть жадным.

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О том, с кем именно она сейчас встречается, Алена Водонаева рассказывать не стала. Звезда шоу-бизнеса была дважды замужем. В первый раз ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев, вторым - музыкант Алексей Косинус.

#Новости#Тюменская область#Алена Водонаева#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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