Алена Водонаева: я не пойду замуж за молодого, у которого нет денег

Тюменка Алена Водонаева, которая прославилась во время участия в телепроекте «Дом-2» рассказала о своих новых отношениях. По ее словам, в настоящее время она встречается с парнем, который почти на 15 лет младшее ее.
«Он зарабатывает существенно меньше меня, приносит цветочки, вкусняшки, все как надо», - поделилась Алена Водонаева.
Что же касается замужества, то Алена Водонаева не готова вступить в брак с мужчиной, у которого нет денег. По словам тюменки, у мужчины должно быть стремление работать и еще он не должен быть жадным.
О том, с кем именно она сейчас встречается, Алена Водонаева рассказывать не стала. Звезда шоу-бизнеса была дважды замужем. В первый раз ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев, вторым - музыкант Алексей Косинус.