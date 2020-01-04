Юные тюменцы побывали на базе ОМОН

«Ребята познакомились с историей отряда, его героями и ветеранами службы, техникой стоящей на вооружении в спецподразделении. С особым интересом они посетили музейно-выставочный комплекс», — говорится в сообщении.
Юных тюменцев познакомили с работой кинологов и показали, как служебная собака ищет взрывчатку и оружие. Ребят также провели по учебным классам, где занимаются бойцы. Все вместе они повторили правила безопасности и поведения в общественных местах.
Взрослым жителям Тюменской области росгвардейцы напомнили о правилах безопасности с помощью памяток-буклетов. Сотрудники Росгвардии раздавали их тюменцам во время во время патрулирования.