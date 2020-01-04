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Юные тюменцы побывали на базе ОМОН

4 января 2020, 11:19
Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области
Юные тюменцы побывали на базе ОМОН
Воспитанники детского морского центра «Алый парус» побывали на тематической встрече на базе Тюменского ОМОН, сообщили в областном Управлении Росгвардии.
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Дети

«Ребята познакомились с историей отряда, его героями и ветеранами службы, техникой стоящей на вооружении в спецподразделении. С особым интересом они посетили музейно-выставочный комплекс», — говорится в сообщении.

Юных тюменцев познакомили с работой кинологов и показали, как служебная собака ищет взрывчатку и оружие. Ребят также провели по учебным классам, где занимаются бойцы. Все вместе они повторили правила безопасности и поведения в общественных местах.

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Взрослым жителям Тюменской области росгвардейцы напомнили о правилах безопасности с помощью памяток-буклетов. Сотрудники Росгвардии раздавали их тюменцам во время во время патрулирования.

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#Новости#Росгвардия#Дети#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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