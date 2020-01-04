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Тюменцев ждут мультфильмы, спектакли и мастер-классы

4 января 2020, 05:20
Фото: pixabay.com
Тюменцев ждут мультфильмы, спектакли и мастер-классы
В субботу, 4 января, Центральная детская библиотека, ДК «Орфей» и библиотечный центр для молодежи проведут праздничные мероприятия, сообщили в администрации Тюмени.
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Тюмень

В 11 часов в Центральной детской библиотеке начнет работу видеосалон «Семицветик» (ул. Харьковская, 48/2). Детей и взрослых приглашают смотреть новогодние мультфильмы, отгадывать зимние загадки и играть в фанты.

В ДК «Орфей» на ул. С. Шахлина, 20, пройдет творческий интенсив «Марафон Новогодних событий». Посетителям покажут мультфильмы, проведут мастер-классы и будут развлекать играми. Начало в 14 часов.

В праздничные дни в Тюмени пройдут выставки и спектакли
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Рождественская гостиная «Ангелы ходят неслышно, не оставляя следов на снегу...» будет работать для любителей фэнтези в информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1). В 14 часов писатель Наташа Корсак прочитает главы из еще неопубликованной книги о Рождестве.

В 11 и 14 часов в Молодежном театре «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8-а) состоятся спектакли «Бременские музыканты» для зрителей старше 6 лет. Стоимость билетов: 250 руб.

Там же в 18 часов покажут спектакль «Всем кого касается» для зрителей постарше – 12+. Со сцены расскажут, что думают о нынешнем мире и как выживают в нем подростки, когда сталкиваются с равнодушием. Стоимость билетов: 200-450 руб.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Город
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