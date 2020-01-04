Тюменцев ждут мультфильмы, спектакли и мастер-классы

Там же в 18 часов покажут спектакль «Всем кого касается» для зрителей постарше – 12+. Со сцены расскажут, что думают о нынешнем мире и как выживают в нем подростки, когда сталкиваются с равнодушием. Стоимость билетов: 200-450 руб.