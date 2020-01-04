Тюменцев ждут мультфильмы, спектакли и мастер-классы

В 11 часов в Центральной детской библиотеке начнет работу видеосалон «Семицветик» (ул. Харьковская, 48/2). Детей и взрослых приглашают смотреть новогодние мультфильмы, отгадывать зимние загадки и играть в фанты.
В ДК «Орфей» на ул. С. Шахлина, 20, пройдет творческий интенсив «Марафон Новогодних событий». Посетителям покажут мультфильмы, проведут мастер-классы и будут развлекать играми. Начало в 14 часов.
Рождественская гостиная «Ангелы ходят неслышно, не оставляя следов на снегу...» будет работать для любителей фэнтези в информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1). В 14 часов писатель Наташа Корсак прочитает главы из еще неопубликованной книги о Рождестве.
В 11 и 14 часов в Молодежном театре «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8-а) состоятся спектакли «Бременские музыканты» для зрителей старше 6 лет. Стоимость билетов: 250 руб.
Там же в 18 часов покажут спектакль «Всем кого касается» для зрителей постарше – 12+. Со сцены расскажут, что думают о нынешнем мире и как выживают в нем подростки, когда сталкиваются с равнодушием. Стоимость билетов: 200-450 руб.