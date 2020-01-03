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В праздничные дни в Тюмени пройдут выставки и спектакли

3 января 2020, 05:30
Фото: 1Mi
Новый год тюмень
В Тюмени с 3 по 8 января пройдут выставки, спектакли и музыкальные представления. Их можно посетить всей семьёй, сообщает 72.ru.

В Тюмени открывается выставка «Твой Космос». Для детей и их родителей работают 47 интерактивных экспонатов и 5 зон виртуальной реальности. Мероприятие продлится до 12 января.

В цирке проводится новогоднее шоу. В представлениях участвуют олени, лисы, русские борзые, розовые пеликаны и попугаи ара.

Четвёртого января на Ленина, 4 в 23:00 пройдёт вечеринка техномузыки – «Паноптикум». На мероприятие приглашаются горожане старше 18 лет.

Театр «Ангажемент» 8 января представит спектакль «День рождения Снегурочки». Лешие расскажут детям, может ли снежная девочка стать человеком.

#Новости#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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