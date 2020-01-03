В праздничные дни в Тюмени пройдут выставки и спектакли

В Тюмени открывается выставка «Твой Космос». Для детей и их родителей работают 47 интерактивных экспонатов и 5 зон виртуальной реальности. Мероприятие продлится до 12 января.
В цирке проводится новогоднее шоу. В представлениях участвуют олени, лисы, русские борзые, розовые пеликаны и попугаи ара.
Четвёртого января на Ленина, 4 в 23:00 пройдёт вечеринка техномузыки – «Паноптикум». На мероприятие приглашаются горожане старше 18 лет.
Театр «Ангажемент» 8 января представит спектакль «День рождения Снегурочки». Лешие расскажут детям, может ли снежная девочка стать человеком.