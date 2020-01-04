Тюменцев научат выигрывать гранты

«Конкурсы нередко проходят в заочном формате, из-за этого и возникают сложности, ведь всю суть необходимо передать на бумаге. В минувшем году мы попробовали другой формат подготовки к конкурсам, который понравился представителям молодежных сообществ и некоммерческих организаций», — рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» Мария Федоренко.