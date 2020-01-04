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Тюменцев научат выигрывать гранты

4 января 2020, 11:48
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцев научат выигрывать гранты
В 2020 году в рамках программы «ПроПроекты» жителей Тюменской области научат оформлять паспорта проектов и заполнять заявки на гранты, пишет Megatyumen.
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Тюмень

«Конкурсы нередко проходят в заочном формате, из-за этого и возникают сложности, ведь всю суть необходимо передать на бумаге. В минувшем году мы попробовали другой формат подготовки к конкурсам, который понравился представителям молодежных сообществ и некоммерческих организаций», — рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» Мария Федоренко.

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По ее словам, после подготовки горожане смогли рассказать о своих идеях, а две некоммерческие организациям даже получили поддержку от Фонда президентских грантов.

Во время подготовки тюменцам предстоят консультации, встречи с экспертами, публичные выступления в защиту своих проектов. Тем, кто дойдет до финала проекта, предоставят письма поддержки от представителей бизнеса, власти и СМИ.

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#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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