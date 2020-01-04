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Оркестр Дедов Морозов сыграет для тюменцев

4 января 2020, 06:08
Фото: Администрация Тюмени
Оркестр Дедов Морозов сыграет для тюменцев
Музыканты Тюменского духового оркестра в костюмах Дедов Морозов будут выступать на улицах Тюмени с 4 по 7 января, сообщили в городской администрации.
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Тюмень

«4 января с 16 до 19 часов музыканты будут курсировать по специально разработанному маршруту на красном наряженном Дедморобусе и выходить для выступления на следующих остановках: площадь 400 -летия Тюмени – площадь Единства и Согласия – сквер Комсомольский – ЖК Плеханово – ЖК «Три богатыря», — сказали в мэрии.

Маршрут будет меняться каждый день. Неизменным останется место старта — площадь 400-летия Тюмени. Выступления будут продолжаться с 16 до 19 часов.

По Тюмени курсирует дедморобус с музыкантами местного духового оркестра
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Так, 5 января музыканты посетят площадь у арки перед ЦУМом, микрорайон Европейский, ДК «Водник» и микрорайон Звездный городок.

Услышать оркестр 6 января можно будет на площади Единства и Согласия, у «Михайловского» рынка, в ТРЦ «Остров», ТЦ «Окей» в Восточном районе.

Маршрут 7 января будет следующий: мост Влюбленных – аллея Молодоженов в районе Дома обороны – площадь у ж/д вокзала – площадь 400-летия Тюмени.

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#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Город
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