Оркестр Дедов Морозов сыграет для тюменцев

«4 января с 16 до 19 часов музыканты будут курсировать по специально разработанному маршруту на красном наряженном Дедморобусе и выходить для выступления на следующих остановках: площадь 400 -летия Тюмени – площадь Единства и Согласия – сквер Комсомольский – ЖК Плеханово – ЖК «Три богатыря», — сказали в мэрии.