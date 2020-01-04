Оркестр Дедов Морозов сыграет для тюменцев

«4 января с 16 до 19 часов музыканты будут курсировать по специально разработанному маршруту на красном наряженном Дедморобусе и выходить для выступления на следующих остановках: площадь 400 -летия Тюмени – площадь Единства и Согласия – сквер Комсомольский – ЖК Плеханово – ЖК «Три богатыря», — сказали в мэрии.
Маршрут будет меняться каждый день. Неизменным останется место старта — площадь 400-летия Тюмени. Выступления будут продолжаться с 16 до 19 часов.
Так, 5 января музыканты посетят площадь у арки перед ЦУМом, микрорайон Европейский, ДК «Водник» и микрорайон Звездный городок.
Услышать оркестр 6 января можно будет на площади Единства и Согласия, у «Михайловского» рынка, в ТРЦ «Остров», ТЦ «Окей» в Восточном районе.
Маршрут 7 января будет следующий: мост Влюбленных – аллея Молодоженов в районе Дома обороны – площадь у ж/д вокзала – площадь 400-летия Тюмени.