По Тюмени курсирует дедморобус с музыкантами местного духового оркестра

Это автобус с оригинальной концепцией, пассажирами которого являются музыканты Тюменского духового оркестра.
«Артисты, переодетые в Дед Морозов совершат несколько остановок, выйдут и исполнят новогодние мелодии», — уточняется в сообщении.
С 16:00 до 18:00 «дедморобус» планирует сделать 5 или 6 остановок.
Как сказали организаторы события, из-за яркого оформления этот тематический транспорт можно увидеть издалека.
На праздничных каникулах артисты повторят свой музыкальный трип по Тюмени с 4 по 7 января.