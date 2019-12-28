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По Тюмени курсирует дедморобус с музыкантами местного духового оркестра

28 декабря 2019, 17:02
Фото: Наш город / 1Mi
По Тюмени курсирует дедморобус с музыкантами местного духового оркестра
На этих выходных в Тюмени будет курсировать «Дедморобус», сообщает Уральский меридиан.

Это автобус с оригинальной концепцией, пассажирами которого являются музыканты Тюменского духового оркестра.

«Артисты, переодетые в Дед Морозов совершат несколько остановок, выйдут и исполнят новогодние мелодии», — уточняется в сообщении.

С 16:00 до 18:00 «дедморобус» планирует сделать 5 или 6 остановок.

Как сказали организаторы события, из-за яркого оформления этот тематический транспорт можно увидеть издалека.

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