Тюменская елка в два раза ниже красноярской

Сибирская елка стала самой высокой - 55 метров. Напомним, что у тюменской красавицы высота 28 метров. Самая дорогая елка в России находится в Кемерово. Её установка стоила местному бюджету 18 млн рублей. При этом установка кремлёвской ели стоило почти в 3 раза дешевле.
Тюменскую ёлку открыли 20 декабря. В этот момент на площади собралось несколько сотен горожан.
Тюменцев просят не выбрасывать живые елки, а передать их в зоопарк. Верблюды любят есть кору и хвою.
«Хвойные деревья могут хорошо украсить вольер, стать игрушкой или комфортной лежанкой для животных», - отмечают работники зоопарка.