Тюменская елка в два раза ниже красноярской

Сибирская елка стала самой высокой - 55 метров. Напомним, что у тюменской красавицы высота 28 метров. Самая дорогая елка в России находится в Кемерово. Её установка стоила местному бюджету 18 млн рублей. При этом установка кремлёвской ели стоило почти в 3 раза дешевле.