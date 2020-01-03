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Тюменская елка в два раза ниже красноярской

3 января 2020, 10:49
Фото: 1Mi
елки
Тюменская ёлка не самая большая в России. В Красноярске символ нового года почти в 2 раза выше, сообщает 72.ru.

Сибирская елка стала самой высокой - 55 метров. Напомним, что у тюменской красавицы высота 28 метров. Самая дорогая елка в России находится в Кемерово. Её установка стоила местному бюджету 18 млн рублей. При этом установка кремлёвской ели стоило почти в 3 раза дешевле.

Тюменскую ёлку открыли 20 декабря. В этот момент на площади собралось несколько сотен горожан.

Тюменцев просят не выбрасывать живые елки, а передать их в зоопарк. Верблюды любят есть кору и хвою.

«Хвойные деревья могут хорошо украсить вольер, стать игрушкой или комфортной лежанкой для животных», - отмечают работники зоопарка.

#Новости#Елки#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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