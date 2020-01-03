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Тысячи тюменцев улучшили свое здоровье с помощью диагностических центров МКДЦ

3 января 2020, 11:11
Фото: 1Mi
Тысячи тюменцев улучшили свое здоровье с помощью диагностических центров
В прошлом году в Тюменской области медиками МКДЦ проведено больше тысячи профилактических мероприятий.

Были организованы проекты «Академия здоровья», «Здоровый студент», вита-боксы, установлено 60 палаток здоровья. Тысячи жителей области получили рекомендации по результатам медобследований от специалистов.

Врачи исследовали состояние сердечно-сосудистой системы пациентов, водный баланс, рассчитывали индекс массы тела. Далее медики готовили рекомендации для поддержания здоровья. Основная цель данных мероприятий — увеличить продолжительности жизни.

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"В 2020 году медики МКДЦ предлагают местным предприятиям позаботиться о профилактике здоровья сотрудников и приглашают к сотрудничеству", - отмечают СМИ.

#Новости#Медицина#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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