В тюменских детсадах ребятишки закаливаются

Они основаны в рамках проекта «Здоровое поколение 4+». «В детском саду в поселке Винзили в группу закаливания ходят 15 ребятишек, все они прошли специальную подготовку», сообщает Мегатюмень.
Еще 15 детей из этого детского сада ходят в контрольную группу они пока что не обливаются. Занимаются закаливанием и воспитанники детского сада в поселке Богандинский. Там на путь здорового образа жизни встали 23 малыша.
Специалисты отмечают, что за время участия в проекте ребята стали активнее, увереннее в себе, меньше простывают, у них улучшилось эмоциональное состояние.