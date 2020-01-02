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В тюменских детсадах ребятишки закаливаются

2 января 2020, 02:54
Фото: 1Mi
Тюменских детей закаляют с детства
В некоторых детских садах региона работают экспериментальные группы по закаливанию детей, сообщает Мегатюмень.
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Тюмень

Они основаны в рамках проекта «Здоровое поколение 4+». «В детском саду в поселке Винзили в группу закаливания ходят 15 ребятишек, все они прошли специальную подготовку», сообщает Мегатюмень.

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Еще 15 детей из этого детского сада ходят в контрольную группу они пока что не обливаются. Занимаются закаливанием и воспитанники детского сада в поселке Богандинский. Там на путь здорового образа жизни встали 23 малыша.

Специалисты отмечают, что за время участия в проекте ребята стали активнее, увереннее в себе, меньше простывают, у них улучшилось эмоциональное состояние.

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#Новости#Здоровый образ жизни#Детские сады#Закаливание#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
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