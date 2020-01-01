В начале года тюменцев ожидает потепление и небольшой снег

В самом начале праздников горожан ожидает снегопад, который продлится до 14:00. Температура воздуха 1 января поднимется до – 4 градусов. Снегопад продолжится в четверг, синоптики ожидают до 1,5 мм осадков.
На следующей неделе пасмурная погода сменится солнечными днями. С 10 по 12 декабря температура понизится до – 12. С 13 по 15 декабря в городе возможны снегопады.
Понижение температуры воздуха следует ожидать с 20 января по 26 января. В это время в областной столице похолодает до – 28. К концу месяца в городе ожидается потепление до – 7 и небольшой снег.