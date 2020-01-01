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В начале года тюменцев ожидает потепление и небольшой снег

31 декабря 2019, 23:00
Фото: ЧС Тюмень
Тюмень
Новый год начнётся в Тюмени с относительно теплой погоды. Средняя температура воздуха в январе может составить около – 13 градусов.
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Тюмень

В самом начале праздников горожан ожидает снегопад, который продлится до 14:00. Температура воздуха 1 января поднимется до – 4 градусов. Снегопад продолжится в четверг, синоптики ожидают до 1,5 мм осадков.

На следующей неделе пасмурная погода сменится солнечными днями. С 10 по 12 декабря температура понизится до – 12. С 13 по 15 декабря в городе возможны снегопады.

Понижение температуры воздуха следует ожидать с 20 января по 26 января. В это время в областной столице похолодает до – 28. К концу месяца в городе ожидается потепление до – 7 и небольшой снег.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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