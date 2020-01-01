Для маленьких тюменцев открыли Яслиград

Сад расположился в двухэтажном здании, посещать его смогут 420 детей, которых разделят на 13 групп. Кстати, шесть групп предназначены для малышей, возраст которых меньше 1,5 лет. Сейчас в саду числятся 20 ребятишек до двух лет и 385 детей - от двух до четырех лет.