Для маленьких тюменцев открыли Яслиград

Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Руслан Кухарук.
Сад расположился в двухэтажном здании, посещать его смогут 420 детей, которых разделят на 13 групп. Кстати, шесть групп предназначены для малышей, возраст которых меньше 1,5 лет. Сейчас в саду числятся 20 ребятишек до двух лет и 385 детей - от двух до четырех лет.
«В этом году в областном центре планируют открыть еще два капитально отремонтированных детских сада, куда смогут также ходить дети младше 1,5 лет, - сообщили в информагенстве «Тюменская линия» с ссылкой на главу города.
Напомним, сейчас в регионе реализуется масштабная программа по строительству и капитальному ремонту детских садов.