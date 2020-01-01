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Для маленьких тюменцев открыли Яслиград

1 января 2020, 10:21
Фото: pixabay.com
В Тюмени открыли детский сад для самых маленьких
В конце декабря 2019 года в центре Тюмени открыли третий корпус детского сада № 183, который предназначен для самых маленьких детишек, сообщает «Тюменская линия».
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Тюмень

Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Руслан Кухарук.

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Сад расположился в двухэтажном здании, посещать его смогут 420 детей, которых разделят на 13 групп. Кстати, шесть групп предназначены для малышей, возраст которых меньше 1,5 лет. Сейчас в саду числятся 20 ребятишек до двух лет и 385 детей - от двух до четырех лет.

«В этом году в областном центре планируют открыть еще два капитально отремонтированных детских сада, куда смогут также ходить дети младше 1,5 лет, - сообщили в информагенстве «Тюменская линия» с ссылкой на главу города.

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Напомним, сейчас в регионе реализуется масштабная программа по строительству и капитальному ремонту детских садов.

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