Здание тюменской школы №30 снесут через два месяца

На данном участке собираются построить новую школу. В ней сможет обучаться 1300 детей. Работы по разбору аварийного здания начнутся в феврале 2020 года. Строители уже начали обсуждать проект новой школы, родителей учеников попросили подготовить свои предложения. Расчётное время строительства – осень 2021 года.
«Ученики школы № 30 продолжат заниматься в единственном пригодном учебном корпусе по улице Мира, 14.», - отмечают СМИ.
Корпус здания учебного заведения пытались отремонтировать несколько лет, но в 2019 году стали известно, что стены здания неустойчивы.