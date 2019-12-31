Здание тюменской школы №30 снесут через два месяца

На данном участке собираются построить новую школу. В ней сможет обучаться 1300 детей. Работы по разбору аварийного здания начнутся в феврале 2020 года. Строители уже начали обсуждать проект новой школы, родителей учеников попросили подготовить свои предложения. Расчётное время строительства – осень 2021 года.