nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Здание тюменской школы №30 снесут через два месяца

31 декабря 2019, 12:31
Фото: 1Mi
школы
В Тюмени снесут здание школы № 30. Специалисты заключили, что объект является аварийным, отмечает департамент образования города.
Сюжет
Тюмень

На данном участке собираются построить новую школу. В ней сможет обучаться 1300 детей. Работы по разбору аварийного здания начнутся в феврале 2020 года. Строители уже начали обсуждать проект новой школы, родителей учеников попросили подготовить свои предложения. Расчётное время строительства – осень 2021 года.

«Ученики школы № 30 продолжат заниматься в единственном пригодном учебном корпусе по улице Мира, 14.», - отмечают СМИ.

В тюменском селе Уват построят школу на 360 мест в 2021 году
Узнать подробнее

Корпус здания учебного заведения пытались отремонтировать несколько лет, но в 2019 году стали известно, что стены здания неустойчивы.

#Новости#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25