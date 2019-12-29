В тюменском селе Уват построят школу на 360 мест в 2021 году

В зоне А размещены медицинский блок, кабинеты для занятий, администрации, библиотека и учебные мастерские для уроков труда. В зоне Б находятся столовая на 130 мест и актовый зал. Для маломобильных граждан главный вход в школьное здание оборудован пандусом.