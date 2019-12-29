В тюменском селе Уват построят школу на 360 мест в 2021 году

«Школа в Увате аналогична строящейся школе в поселке Казарово г. Тюмени», — уточняется в сообщении.
Здание учреждения имеет две основные обособленные группы — учебную и общешкольную. Учебная предназначена для младших и старших школьников. Школа разделена на 2 зоны «А» и «Б».
В зоне А размещены медицинский блок, кабинеты для занятий, администрации, библиотека и учебные мастерские для уроков труда. В зоне Б находятся столовая на 130 мест и актовый зал. Для маломобильных граждан главный вход в школьное здание оборудован пандусом.
Строительно-монтажные работы объекта будут завершены в августе 2021 года.
Сейчас в Тюменской области строят 5 школ. В Тюмени — 4 школы, в селе Епанчина Тобольского района — 1. В 2020 году приступят к строительству еще 10 школ.