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В тюменском селе Уват построят школу на 360 мест в 2021 году

29 декабря 2019, 04:02
Фото: Правительство Тюменской области
В тюменском селе Уват построят школу на 360 мест в 2021 году
В 2021 году в тюменском селе Уват появится средняя общеобразовательная школа на 360 учебных мест. Информация об этом была опубликована на сайте областного правительства.
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Тюмень

«Школа в Увате аналогична строящейся школе в поселке Казарово г. Тюмени», — уточняется в сообщении.

Здание учреждения имеет две основные обособленные группы — учебную и общешкольную. Учебная предназначена для младших и старших школьников. Школа разделена на 2 зоны «А» и «Б».

В зоне А размещены медицинский блок, кабинеты для занятий, администрации, библиотека и учебные мастерские для уроков труда. В зоне Б находятся столовая на 130 мест и актовый зал. Для маломобильных граждан главный вход в школьное здание оборудован пандусом.

Строительно-монтажные работы объекта будут завершены в августе 2021 года.

Сейчас в Тюменской области строят 5 школ. В Тюмени — 4 школы, в селе Епанчина Тобольского района — 1. В 2020 году приступят к строительству еще 10 школ.

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