В Тюмени снесут школу

На месте старого здания построят более современное.
«В настоящий момент мы имеем подтверждение от Главного управления строительства области того, что на данном участке возможно построить школу вместимостью в одну смену порядка 1300-1500 человек», —сказал глава городского департамента образования Вячеслав Воронцов.
По его словам, администрация готовит документацию для сноса аварийного здания, а работы по разбору строения начнутся в феврале.
Родители учеников поддержали решение о сносе. Им рассказали о ситуации на одном из собраний. Проект нового здания также будет обсуждаться с родителями, их попросили подготовить предложения по обустройству нового корпуса.
Планируется, что документация будет готова к февралю, а строительство завершится к осени 2021 года. ученики продолжат заниматься в единственном пригодном учебном корпусе по ул. Мира, 14.
Корпус школы №30 на Московском тракте, 22 закрыт на ремонт несколько лет, он был один из первых в очереди на ремонт. Фактически ремонт не ведется: специалисты выяснили, что при проведении работ стены могут обрушиться. Поэтому было решено не ремонтировать здание, а снести.