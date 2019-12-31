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В Тюмени снесут школу

31 декабря 2019, 03:27
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени снесут школу
Специалисты признали здание одного из корпусов тюменской школы №30 аварийным, и его решено снести, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на департамент образования Тюмени.
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Тюмень

На месте старого здания построят более современное.

«В настоящий момент мы имеем подтверждение от Главного управления строительства области того, что на данном участке возможно построить школу вместимостью в одну смену порядка 1300-1500 человек», —сказал глава городского департамента образования Вячеслав Воронцов.

По его словам, администрация готовит документацию для сноса аварийного здания, а работы по разбору строения начнутся в феврале.

Родители учеников поддержали решение о сносе. Им рассказали о ситуации на одном из собраний. Проект нового здания также будет обсуждаться с родителями, их попросили подготовить предложения по обустройству нового корпуса.

Планируется, что документация будет готова к февралю, а строительство завершится к осени 2021 года. ученики продолжат заниматься в единственном пригодном учебном корпусе по ул. Мира, 14.

Корпус школы №30 на Московском тракте, 22 закрыт на ремонт несколько лет, он был один из первых в очереди на ремонт. Фактически ремонт не ведется: специалисты выяснили, что при проведении работ стены могут обрушиться. Поэтому было решено не ремонтировать здание, а снести.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Город
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