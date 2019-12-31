В Тюмени снесут школу

Корпус школы №30 на Московском тракте, 22 закрыт на ремонт несколько лет, он был один из первых в очереди на ремонт. Фактически ремонт не ведется: специалисты выяснили, что при проведении работ стены могут обрушиться. Поэтому было решено не ремонтировать здание, а снести.