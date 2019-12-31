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В исторической части Тюмени произошло возгорание

31 декабря 2019, 11:30
Фото: ЧС Тюмень
Тюмень
В центре Тюмени на улице Республике, 48 около кукольного театра, произошло возгорание. На место инцидента прибыли МЧС, скорая помощь, сотрудники ГИБДД и МВД.

По словам очевидцев, возгорание произошло 31 декабря около 15:00, сюда прибыли три машины МЧС. Между тем открытого источника огня не видно.

«Проходил там минут буквально 20 назад не чего не горело», - отметил подписчик тюменского паблика.

Подробности пока неизвестны. На месте инцидента прибыли 6 автомобилей оперативных служб города.

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Тюмень – Курган
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На трассе Тюмень – Курган 30 декабря столкнулись три автомобиля. По данным ГИБДД Тюменской области, пострадали шесть человек, двое из них дети. На данный момент инспекторы выясняют полную картину произошедшего.

#Новости#Инцидент#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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