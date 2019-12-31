В исторической части Тюмени произошло возгорание

По словам очевидцев, возгорание произошло 31 декабря около 15:00, сюда прибыли три машины МЧС. Между тем открытого источника огня не видно.
«Проходил там минут буквально 20 назад не чего не горело», - отметил подписчик тюменского паблика.
Подробности пока неизвестны. На месте инцидента прибыли 6 автомобилей оперативных служб города.
На трассе Тюмень – Курган 30 декабря столкнулись три автомобиля. По данным ГИБДД Тюменской области, пострадали шесть человек, двое из них дети. На данный момент инспекторы выясняют полную картину произошедшего.