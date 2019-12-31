Дело Яшина: Токарев может сесть в тюрьму на 20 лет за преднамеренной убийство

Адвокат Евстафьева уверяет, что следствие упустило множество деталей. К примеру, за день до преступления Ахмаметьев встречался с Яшиным, где тот в ходе разговора сообщил, что на следующее утро собирается поехать на работу на собственной машине, а не на рабочей. Кроме того, согласно полученной детализации вызовов Токарев и Евстафьев вообще никогда не общались. Супруга Яшина лично говорила, что у ее погибшего мужа никогда не было проблем с Евстафьевым.