Дело Яшина: Токарев может сесть в тюрьму на 20 лет за преднамеренной убийство

Яшин был убит в июле прошлого года на подземной парковке собственного дома. Там его поджидал Токарев со своими сообщниками. Однако все пошло не так, как планировали злоумышленники, и Яшин решил дать им отпор. В спешке, действуя не по плану, убийцы оставили массу следов, по которым их удалось вычислить.
Токарев сразу после задержания заявил, что убийство носит заказной характер. А заказчиком здесь является коммерческий директор оборонного авиазавода Сергей Евстафьев. Также Токарев рассказал, что за преступление ему обещали заплатить два миллиона долларов, и он уже даже получил аванс в размере 200 тысяч рублей. Тем не менее объем его гонорара в показаниях постоянно менялся. Как сообщает издание «Новые известия», это, возможно, и стало причиной расторжения досудебного соглашения, которое Токарев подписал практически сразу после задержания.
Делом изначально занималась прокуратура региона. Тем не менее позднее его отдали в работу центральному аппарату СКР по причине явной волокиты и наличия неточностей при расследовании.
Например, практически два месяца не проводилась экспертиза данных, которые были обнаружены на гаджетах, изъятых у подозреваемых. Кроме того, следствию была необходима точная и объективная оценка показаний самого Токарева. Необходимо отметить, что Токарев – это зять начальника отдела материально-технического снабжения УМПО Николая Ахмаметьева, который также проходит свидетелем по этому делу. И именно из-за показаний Токарева было возбуждено уголовное дело против Евстафьева.
Вместе Токарев и Ахмаметьев заявили, что Евстафьев заказал убийство, так как Яшин направил заявление в УФСБ Башкирии якобы о том, что в организации происходят крупные денежные хищения. Сам Ахмаметьев рассказал о существующем заявлении Евстафьеву лично. Однако позже в ходе личной встречи Евстафьев и Яшин выяснили, что никакого заявления не существует, как и претензий друг к другу.
Адвокат Евстафьева уверяет, что следствие упустило множество деталей. К примеру, за день до преступления Ахмаметьев встречался с Яшиным, где тот в ходе разговора сообщил, что на следующее утро собирается поехать на работу на собственной машине, а не на рабочей. Кроме того, согласно полученной детализации вызовов Токарев и Евстафьев вообще никогда не общались. Супруга Яшина лично говорила, что у ее погибшего мужа никогда не было проблем с Евстафьевым.
Теперь, судя по всему, Токарева будут судить уже не за заказное убийство, а за преднамеренное. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.