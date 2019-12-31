Афиша на новогодние каникулы. Куда сходить в Тюмени с 1 по 8 января

НОВОГОДНИЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ
Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Учёные и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, — смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?
Где: в кинотеатрах Тюмени.
Когда: с 1 января.
Мюзикл, фэнтези, драма, комедия.
На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной.
Где: во всех кинотеатрах Тюмени.
Когда: со 2 января.
ТЕАТР
Спектакль-игра, где герои идут по жизни с шуткой и фанфаронством. А потом случается любовь… Она накатывает, как морская волна, и от неё уже нельзя отделаться. И вдруг вся прошлая шумящая жизнь, оказывается «фальшью всех скрипок».
Ася Волошина написала по Чеховскому рассказу тонкую и красивую пьесу. В этой истории через гротеск человеческой жизни прорываются взаимоотношения двух влюблённых людей. Отношения не простые, но прекрасные, как море, которое Антон Павлович всегда любил. Главные герои смотрят на море и пытаются расслышать в его звуках себя.
Когда: 3 января в 18:00.
Где: театр «Ангажемент», ул. Олимпийская, 8а.
Свидание тайных любовников в отеле омрачает бездыханное тело на подоконнике. Вызвать полицию нельзя под страхом разоблачения. Тут-то и начинаются умопомрачительные ситуации, граничащие с кошмаром.
Когда: 2 января в 19:00
Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129.
Классическая итальянская комедия. Бурные события разворачиваются в заурядной гостинице, хозяйка которой – прекрасная Мирандолина – сражает гостей и постояльцев своей красотой. Да вот беда, никому из потенциальных избранников не удается добиться расположения прекрасной трактирщицы, пока на пороге не появляется знатный Кавалер.
Когда: 3 января в 19:00.
Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129.
Всем знакома история о приключениях доброго Аладдина, влюбившегося в принцессу Будур. Но у Аладдина нет шансов завоевать сердце красавицы, ведь он бедняк. И здесь на помощь приходит сказка - всё начинает кружиться в вихре волшебства! Коварный Визирь, подземелье с сокровищами, старая лампа, всемогущий Джинн.
Когда: 3 и 4 января 11:00 и 14:00.
Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129.
Это история, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи – составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются.
«С любимыми не расставайтесь» - попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни. Только, скинув собственный «мешок» и, переходя на шаг, человек может вступить в тихий и нежный разговор с самыми близкими, пока еще не случилась беда.
Когда: 5 и 6 января в 18:00 и 21:00.
Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129.
Удивительный спектакль для любого возраста, учащий простым, но необходимым ценностям, напоминая, как прекрасно не забывать о своем детстве, уметь мечтать и фантазировать, и, главное, верить в себя. Всеми любимый сюжет с элементами современной трактовки в сочетании с новейшими технологиями приятно удивят зрителя и докажут, что даже давно известные сказки и истории способны вызывать самые яркие эмоции.
И всё это в музыкальном сопровождении в исполнении финалистки «Голос.Дети-3» Ярославы Дегтяревой, Лусинэ Геворкян (группа LOUNA) и композитора Алексея Галинского. В новом ледовом шоу победители и призеры мировых соревнований предстанут в любимых образах героев сказки.
Когда: 4 января в 11:00 и в 14:00.
Где: Дворец Спорта, ул. Р. Люксембург, 12.
КОНЦЕРТЫ
Твоя звёздная «Ночь перед Рождеством» может стать действительно незабываемой! Ослепительные звёзды русского неба и театра «Русская песня» помогут окунуться в тайну светлого обаяния Рождества.
Спектакль абсолютно уникален и по истории жанра: самый первый российский фолк-мюзикл поставлен по самому первому в русской литературе рождественскому рассказу. Ведь в русскую литературу с гоголевской повестью ворвался новый жанр фольклорного сюжета о чуде и встрече человека с нечистой силой.
Когда: 6 января в 19:00.
Где: Тюменская филармония, ул. Республики, 34.
ВЕЧЕРНИКИ
Оздоровительный пункт для всех желающих. Озорные конкурсы и сюрпризы, выступление самых веселых и разудалых кавер-групп, а также дискотека до утра. Живая музыка и живое веселье.
Когда: с 1 по 5 января в 20:00.
Где: ресторан «Максимилианс», ул. 50 лет Октября, 8б.
Каждый немаловажный для тебя праздник — повод для SEASON! воссоздать его по всем канонам, а каждый SEASON! — ещё один отличный повод для праздника. От создателей MILLENIUM'a.
Когда: 3 января в 23:00.
Где: Дом печати, ул. Осипенко, 81.
Стоимость: 250 рублей.
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Участники пробегут символические 2020 метров. Цель - начать год с маленького подвига и доказать, что утро нового года можно встретить трезво. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке, скачать номер, написать на нем своё обещание или обещания, которые ты хотел бы реализовать в 2020 году, и выйти на пробежку.
Когда: 1 января в 12:00.
Где: набережная Туры.
Участие бесплатно!
Массовые катания для всех желающих. На открытом пространстве.
Одевайтесь по погоде.
Когда: со 2 по 7 января в 13:00 и 15:00.
Где: стадион «Геолог», ул. Коммуны, 22.
Стоимость: 350 рублей.
Поход дает возможность отдохнуть от городской суеты и будничной рутины, встретить кого-нибудь из обитателей тюменских лесов: белку, зайца, енотовидную собаку, дятла и других пернатых. Да-да, живность в наших лесах еще есть. Проверить свои силы и возможности, попробовать настоящий туризм на вкус.
В планах: прогулка по сосновому лесу 10-14 км; отработка туристских навыков на практике (отдых с пользой, поддержите форму для будущих походов); отдых на биваке; вкуснейшая еда, приготовленная на костре; знакомство и общение с интересными людьми.
С собой нужно взять: запасные свитер и носки (в рюкзаке), сидушку, рабочие рукавицы, КЛМ (кружка, ложка, миска), термос с чаем (по желанию), гамаши/фонарики (если их нет, то пакеты и скотч). Поход состоится при любой погоде. Все подробности и запись по ссылке или по телефону: +7 (912) 924-10-03.
Когда: 3 января декабря в 9:10.
Где: сбор слева от входа в ТЦ «Широтный», угол ул. Пермякова и ул. Широтная.
Стоимость: 500 рублей
ДЕТЯМ
«Королевский цирк» Гии Эрадзе (0+)
Тебя ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля. Эти представления — всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже — мини-спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы. Не обойдется праздничное представление без главных символов Нового года.
Когда: 2 — 5 января в 12:00 и 17:00
Где: Тюменский цирк, ул. Первомайская, 15.
В новом выпуске ми-ми-мишки помогают Лисичке с садом, а Катя и Эф узнают, как устроен горнолыжный курорт. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Сказочный патруль» и «Лео и Тиг».
Где: в кинотеатрах Тюмени.
Когда: с 4 января.
На этот раз Бухта Приключений превратится в настоящий автодром» Лучшие спортсмены примут участие в гонке за звание чемпиона, среди них Врум – легендарный гонщик с ослепительной улыбкой и его главная соперница – невероятно пронырливая и суперскоростная Гепарда. Без механиков официальной пит-стоп бригады, Райдера и отряда щенков не обойтись. С такой командой не страшны даже самые сильные заносы! Но что случится, если Врум не сможет продолжить соревнование? За него это сделает Маршалл. Удастся ли щенку-пожарному одержать победу в гонке? На старт, внимание, Маршалл!
Где: во всех кинотеатрах Тюмени.
Когда: с 1 января.