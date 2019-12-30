В январе состоится суд по делу тюменского срочника Шамсутдинова

«Сам Рамиль заявил об особом порядке рассмотрения дела. Это предполагает безусловное признание вины», - сообщает информагенство со ссылкой на адвоката срочника Руслана Нагиева.
Сейчас дело в отношении его передано в суд, его рассмотрят в январе 2020 года. Защищать молодого человека будут известные адвокаты.
В настоящий момент правозащитники проверяют информацию о том, что сослуживцы забирали у обвиняемого деньги и банковскую карту. По мнению адвокатов, если это подтвердится, то будет заведено еще одно уголовное дело.