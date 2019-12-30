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В январе состоится суд по делу тюменского срочника Шамсутдинова

30 декабря 2019, 07:54
Фото: Наш город
Суд по делу тюменского срочника Шамсутдинова пройдет в январе.
Закончено расследование уголовного дела в отношении срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев, - сообщили на сайте «Ура.ру».

«Сам Рамиль заявил об особом порядке рассмотрения дела. Это предполагает безусловное признание вины», - сообщает информагенство со ссылкой на адвоката срочника Руслана Нагиева.

Адвокат Кадырова не станет защищать тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова
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Сейчас дело в отношении его передано в суд, его рассмотрят в январе 2020 года. Защищать молодого человека будут известные адвокаты.

В настоящий момент правозащитники проверяют информацию о том, что сослуживцы забирали у обвиняемого деньги и банковскую карту. По мнению адвокатов, если это подтвердится, то будет заведено еще одно уголовное дело.

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