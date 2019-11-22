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Адвокат Кадырова не станет защищать тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова

22 ноября 2019, 09:11
Фото: Читатель "Наш город"
Саид-Магомед Чапанов помог найти семье Шамсутдиновых защитников из Саратова и Казани.

Интересы тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял в Забайкалье своих сослуживцев, не будет защищать адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова - Саид-Магомед Чапанов, сообщает URA.RU.

Правозащитник помог найти семье тюменца других защитников. Он договорился с известными адвокатами из Саратова и Казани - Равилем Тугушевым и Русланом Нагиевым. Соглашение уже подписано, план действий составлен. В ближайшее время юристы вылетят в Читу.

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По словам Чапанова, он не собирается становиться адвокатом Шамсутдинова:

- Я не выступаю посредником, я выступаю в качестве эксперта -практикующего адвоката по уголовным делам. Если отец Рамиля обратится, я могу высказать свое мнение, но не более.

Новые защитники Рамиля уголовное дело не считают безнадежным. Для них сейчас главная задача - понять мотив преступления.

#Новости#Армия#Общество#Происшествия#Виктория Ахремчук
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