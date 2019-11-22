Адвокат Кадырова не станет защищать тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова

Интересы тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял в Забайкалье своих сослуживцев, не будет защищать адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова - Саид-Магомед Чапанов, сообщает URA.RU.
Правозащитник помог найти семье тюменца других защитников. Он договорился с известными адвокатами из Саратова и Казани - Равилем Тугушевым и Русланом Нагиевым. Соглашение уже подписано, план действий составлен. В ближайшее время юристы вылетят в Читу.
По словам Чапанова, он не собирается становиться адвокатом Шамсутдинова:
- Я не выступаю посредником, я выступаю в качестве эксперта -практикующего адвоката по уголовным делам. Если отец Рамиля обратится, я могу высказать свое мнение, но не более.
Новые защитники Рамиля уголовное дело не считают безнадежным. Для них сейчас главная задача - понять мотив преступления.