В Ялуторовске два пьяных брата украли окна.

Стражам порядка поступило заявление о краже пластиковых окон с недостроенного здания кемпинга в Ялуторовском районе. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, два брата после распития алкогольных напитков придумали, как найти деньги для приобретения спиртного. На мотоблоке с прицепом они добрались до кладбища. Там они оставили свой транспорт и отправились пешком к расположенному неподалеку недостроенному зданию кемпинга.
На третьем этаже они сняли два пластиковых окна и вернулись к мотоблоку. Краденое имущество они погрузили в прицеп и поехали домой. Затем окна были проданы.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ожидает братьев - лишение свободы до пяти лет. В силовом ведомстве отмечают, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности.