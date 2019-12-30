В Ялуторовске два пьяных брата украли окна.

Как выяснили полицейские, два брата после распития алкогольных напитков придумали, как найти деньги для приобретения спиртного. На мотоблоке с прицепом они добрались до кладбища. Там они оставили свой транспорт и отправились пешком к расположенному неподалеку недостроенному зданию кемпинга.