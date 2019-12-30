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В Ялуторовске два пьяных брата украли окна

30 декабря 2019, 12:44
Фото: Наш город
В Ялуторовске два пьяных брата украли окна.
Полицейские Ялуторовска раскрыли кражу пластиковых окон, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Стражам порядка поступило заявление о краже пластиковых окон с недостроенного здания кемпинга в Ялуторовском районе. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, два брата после распития алкогольных напитков придумали, как найти деньги для приобретения спиртного. На мотоблоке с прицепом они добрались до кладбища. Там они оставили свой транспорт и отправились пешком к расположенному неподалеку недостроенному зданию кемпинга.

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На третьем этаже они сняли два пластиковых окна и вернулись к мотоблоку. Краденое имущество они погрузили в прицеп и поехали домой. Затем окна были проданы.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ожидает братьев - лишение свободы до пяти лет. В силовом ведомстве отмечают, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности.

#Новости#Криминал#Прокуратура#Общество#Кражи#Происшествия#Виктория Ахремчук
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