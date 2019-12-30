В Тюмени мошенники активизировались на фоне предновогодней суеты

Злоумышленники используют любые возможности: звонки на мобильный телефон, якобы поздравительные электронные письма, фиктивные услуги с предоплатой.
Правозащитник Антон Макаров предупредил, что не стоит устанавливать неизвестные приложения на мобильный телефон. Так мошенники могут получить доступ к банковскому счету абонента.
«Люди устанавливают такие приложения, присылаемые под абсолютно разными предлогами, и в результате теряют контроль над интернет-банком», - сказал он.
Ранее стало известно, что жительница Ялуторовска лишилась 250 тыс. рублей после телефонного звонка. Неизвестный пообещал ей увеличить сумму депозита, если женщина установит на телефон специальное приложение. После установки со счета списалась крупная сумма.
В многочисленных объявлениях предлагаются развлекательные или косметические услуги тем, кто не успел записаться в салон или заранее договориться о визите Деда Мороза. Мошенники требуют предоплату и исчезают.
В паблике «Типичный Тобольск» появилась информация, что в городе действуют мошенники, которые якобы оказывают услуги по наращиванию ресниц и ногтей. «В нашем городе работает мошенники, делают реснички и ногти. По адресу который дают, там живут совершенно другие люди. Номер телефона зарегистрирован в Краснодарском крае», - написала одна из жительниц Тобольска.
Кроме мошенничества с предоплатой визит заказ аниматоров моет обернуться и обычной кражей. Тюменцам посоветовали быть внимательными с теми, кого впускают в свое жилище.
По данным портала «Тюменская область сегодня», поддельными могут оказаться и сообщения о новогодних выплатах от государства. Граждан просят проверять информацию о предлагаемых компенсациях за неиспользованные льготы или отсутствие больничных.