В Тюмени мошенники активизировались на фоне предновогодней суеты

В паблике «Типичный Тобольск» появилась информация, что в городе действуют мошенники, которые якобы оказывают услуги по наращиванию ресниц и ногтей. «В нашем городе работает мошенники, делают реснички и ногти. По адресу который дают, там живут совершенно другие люди. Номер телефона зарегистрирован в Краснодарском крае», - написала одна из жительниц Тобольска.