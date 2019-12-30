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В Тюмени из-за многочисленных нарушений прокуратура закрыла частный детсад

30 декабря 2019, 11:46
Фото: Наш город
В Тюмени из-за многочисленных нарушений прокуратура закрыла частный детсад.
Проверка состоялась после публикации в СМИ, сообщают в прокуратуре Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Надзорное ведомство направило в суд иск о запрете эксплуатации частного детсада «Ягодки» до устранения нарушений.

Совместная проверка городской прокуратуры и регионального Роспотребнадзора была проведена после выхода в эфир 30 ноября 2019 года сюжета ГТРК «Регион-Тюмень» о нарушениях в частном детском саду.

«В учреждении фактический рацион детей не соответствовал примерному утвержденному меню. Не было необходимого запаса постельного белья на каждого ребенка. Выяснить периодичность смены постельного белья не представилось возможным ввиду отсутствия графика», - сообщается на сайте прокуратуре по Тюменской области.

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Кроме этого проверяющие выявили нарушения правил пожарной безопасности, что создавало угрозу жизни и здоровью воспитанников.

В отношении владелицы детсада возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», а Управление Роспотребнадзора составило административный протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей».

#Новости#Прокуратура#Образование#Общество#Детский сад#Тюмень#Виктория Ахремчук
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