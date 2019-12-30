Под Тюменью сгорел торговый центр

Сообщение о возгорании в офисном здании на ул. Строителей, 6А, в Червишево поступило 29 декабря в 17:52. Очевидцы сообщали, что из окон второго этажа идет дым. На место выехали пожарные.
В горящем здании находился ТЦ «Лето», супермаркет «Магнит» и офисные помещения на втором и третьем этажах. Спасатели уточнили, что из офисов никого не пришлось эвакуировать, поскольку пожар случился в выходной день, в вечернее время.
Пожарным пришлось работать на подвозной воде от двух пожарных гидрантов в Червишево на расстоянии 1 км, поскольку в селе нет водоемов. В ведомстве уточнили, что вызов был с «повышенным номером», поскольку была опасность, что огонь распространится на соседние здания.
Около 20 часов огонь смогли локализовать на площади 900 кв. м. На месте работали 47 сотрудников МЧС, было привлечено 17 единиц техники. К 5 часам 30 декабря пожар полностью потушили, пролили все конструкции.
По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.