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Под Тюменью сгорел торговый центр

30 декабря 2019, 03:37
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Под Тюменью сгорел торговый центр
Пожарным удалось справиться с огнем в офисном здании в селе Червишево, сообщили в управлении МЧС по Тюменской области.
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Тюмень

Сообщение о возгорании в офисном здании на ул. Строителей, 6А, в Червишево поступило 29 декабря в 17:52. Очевидцы сообщали, что из окон второго этажа идет дым. На место выехали пожарные.

В горящем здании находился ТЦ «Лето», супермаркет «Магнит» и офисные помещения на втором и третьем этажах. Спасатели уточнили, что из офисов никого не пришлось эвакуировать, поскольку пожар случился в выходной день, в вечернее время.

Пожарным пришлось работать на подвозной воде от двух пожарных гидрантов в Червишево на расстоянии 1 км, поскольку в селе нет водоемов. В ведомстве уточнили, что вызов был с «повышенным номером», поскольку была опасность, что огонь распространится на соседние здания.

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Около 20 часов огонь смогли локализовать на площади 900 кв. м. На месте работали 47 сотрудников МЧС, было привлечено 17 единиц техники. К 5 часам 30 декабря пожар полностью потушили, пролили все конструкции.

По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.

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