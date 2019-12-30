Под Тюменью сгорел торговый центр

Пожарным пришлось работать на подвозной воде от двух пожарных гидрантов в Червишево на расстоянии 1 км, поскольку в селе нет водоемов. В ведомстве уточнили, что вызов был с «повышенным номером», поскольку была опасность, что огонь распространится на соседние здания.