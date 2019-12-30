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История будущего, история Тюменской области.

30 декабря 2019, 12:35
Фото: «Наш город»
«Наш город» представляет спецпроект про Тюменскую область. Мы рассмотрели жизнь региона в историческом и социальном разрезе с долей аналитики и размышлений на тему любимой области.

Мы разбили историю на условные отрезки: период нефтяных фонтанов, период Собянина, эра Якушева, эпоха Моора – проанализировали каждый из них. Получилось увлекательно и полезно.

История будущего
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Также по многим показателям Тюменская область стала лидером в выполнении национальных проектов, таких как: Образование, Экология, Наука, Демография, Здравоохранение, Цифровая экономика, Безопасные и качественные автомобильные дороги, и другие. Мы не смогли обойти эти достижения стороной и подробно о них рассказали.

Для кого этот проект? Для тех, кто любит Тюмень, Тюменскую область интересуется историей и развитием региона. А также для тех, кто еще не знает, почему Тюменская область лучше всех!

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#Аналитика#Историябудущего#Аналитические материалы#Тюмень#Юрий Норицын
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