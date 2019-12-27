История будущего

На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Экология». В рамках этих мероприятий в стране создадут пять национальных парков площадью три миллиона гектаров. До 4,3 миллионов человек должна увеличиться посещаемость особо охраняемых природных территорий. 16 незаконных свалок в границах городов ликвидируют. Под ликвидацию также попадают 17 самых опасных объектов накопленного экологического вреда. Это брошенные предприятия и места скопления промышленных отходов.



В вопросе обращения с мусором поставлена точка. Его больше нельзя бездумно накапливать. Запущена комплексная реформа, которая пока лишь делает первые шаги. Доля россиян, обеспеченных качественной питьевой водой, достигнет 87,5 %. Ущерб от лесных пожаров должен снизиться на 12 млрд рублей по сравнению с 2018 годом.



Всего определено пять направлений реализации национального проекта. Это отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. К 2024 году заметно лучше в Тюменской области и в стране в целом станут вода, воздух, леса. Предприятия перейдут на самые безопасные и современные технологии.





