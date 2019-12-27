История будущего
75 лет Тюменской области
Период становления
14 августа 1944 – май 1961
Послевоенщина. Область образована во время войны. Сюда можно отнести новости по фронтовикам, как тюменцы встретили победу, есть даже новость про агентов ЦРУ из рассекреченных архивов КГБ.

Региональные амбиции. До этого Тюмень – столица деревень, а тут получила статус регионального центра. Со свойственной в СССР плановой рачительностью стали приводить Тюмень в соответствие ГОСТам. Положено 10 садиков на 1000 человек – получите. Положено телефонная связь для партфункционеров – провели.

Мечты. Геологи сказали, где-то за Уралом есть нефть и газ. Еще нет бума освоения севера, месторождения еще обнаружены, есть только гипотетическое понимание, что где-то есть нефть. Москва говорят – ищите. В этот период нефть за Уралом нашли.


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Период нефтяных фонтанов
Новые месторождения. Если предыдущие годы находки нефти и были ценными, потому что подтверждали теорию о наличии за Уралом ресурсов. То в период фонтанов Тюмень удивляла весь мир объемами найденных запасов.

Города. В этот период север (ХМАО, ЯМАЛ) застраивают рабочими поселками. Этому периоду характерны трудовые рекорды. Пробурить скважину, протянуть ЛЭП, проложить через непромерзающее болото трубу.

Аварии. Нефтяники еще не имели достаточно опыта для купирования скважин. Навыки, которыми специалисты обладают сейчас, основаны на многочисленных трагедиях. Крупнейшие аварии не могли устранить по полгода.
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6 мая 1961 - 18 декабря 1973
Период
освоения
Объемы добычи. К середине 80-х годов открыты уже все крупные месторождения нефти и газа. Теперь задача – освоить кладовые земли.

За гранью углеводорода. В регионе появляются крупные предприятия оборонного, промышленного комплекса. А эксплуатацию уже готовых гигантов выводят на новый уровень.

Социальная инфраструктура. Рабочие поселки ХМАО и Ямала разрастаются до уровня небольших городов. Быт уже налажен, и государство направляет инвестиции в развитие социальной инфраструктуры, культурной жизни.
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18 декабря 1973 - 23 августа 1991
Лихой
период
Время свобод. На изломе идеологий, когда старый строй уже не существовал, а новая страна еще не была построена, судьбы регионов решают политики. Ельцин симпатизировал Тюмени, потому что за нее горой стоял Черномырдин. Регион получил право оставлять себе 10% от прибыли с продажи нефти.

Приватизация. Время, когда общее становится частным. На тюменских активах зарождаются компании, которыми страна может гордится и сегодня, компании, которые следующие 20 лет будут брать на себя большую долю социальной ответственности за жизнь населения области.

Потеря бюджета. По окончанию периода приватизации, частные уже компании имели столичные прописки и налог на прибыль уходил в Москву и Санкт-Петербург.
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1991-2001 гг.
Период
Собянина
Единый бюджет. Крупные гиганты нефтяной индустрии возвращают налог на прибыль в Тюменскую область. К тому же Собянину удалось подписать с ХМАО и ЯНАО соглашение (межрегиональную программу) «Сотрудничество», по которой северные регионы платят в бюджет Тюменской области налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых. За пять лет бюджет региона вырос с 10 млрд рублей до 110 млрд рублей.

Тюмень – лучший город земли. В этот период формируется база для последующего расцвета Тюмени. Сформировав бюджет, Собянин способствовал перераспределению доходов в пользу областного центра региона.

Вертикаль власти. Собянин выстроил систему преемственности власти, которая до сих пор не давала сбоев. Такая последовательность позволяет каждому следующему губернатору развивать и приумножать начатое предыдущим главой.
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26 января 2001 — 14 ноября 2005
Эра
Якушева
Прорыв в развитии региона. Якушев сохранил и использовал лучшее в наследии Собянина. Нефтяные деньги пустили на диверсификацию экономики. На территории региона реализовывались крупные инвестпроекты.

Пилотная территория. Тюменская область стала местом внедрения и апробации лучших управленческих практик. Затем они распространялись на всю страну, а качество государственного управления в Тюмени было одним из лучших в стране.

Губернатор-строитель. Вывел на новый уровень качество улично-дорожной сети. Построил несколько крупных спортивных объектов. Реализовал проект лучшей в России набережной. Новые школы, детские сады и объекты здравоохранения стали обыденностью.
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24 ноября 2005 — 18 мая 2018
Эпоха
Моора
Оплот стабильности. Опытный управленец продолжает успешный курс двух предыдущих губернаторов. Все лучшее сохраняется, а наследие приумножается. Подписано новое трехстороннее соглашение с автономными округами. Кадровые перестановки происходят точечно, не нарушая баланс системы.

Новый курс. Разрабатывается новая экономическая программа региона, которая позволит и в будущем Тюменской области оставаться на лидирующих позициях. Ориентация вложений средств на внутреннем развитии территории. О проблемах на форумах говорит само предпринимательское сообщество. Власть меняет под в зависимости от пожеланий бизнеса. Не деловой человек для государства, а государство для делового человека.

Социальные гарантии. При сохранении темпов экономического роста, улучшения инвестиционного климата и качества государственного управления вводятся новые механизмы социальной поддержки населения. Увеличивается региональный материнский капитал. Платить начинают уже за первого ребенка. По-прежнему сохраняются высокие стандарты создания комфортной среды и предоставления медицинских услуг.
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Тенденции развития
29 мая 2018 – по настоящее время
нацпроекты
На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Здравоохранение». Его главная цель – создание условий для максимально доступной медицинской помощи на территории Тюменской области. Изменится сам характер взаимоотношений врача и пациента, при этом улучшится качество услуг. Ежегодное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации позволит избежать многих серьезных заболеваний и их осложнений. Охват первичной профилактикой должен достичь 70 %.

В Тюменской области уже внедряются современные клинические рекомендации и обновляются протоколы лечения. Система непрерывного образования обеспечит отрасль квалифицированными кадрами. Улучшается медицинская инфраструктура.

В конечном счете, все предпринимаемые шаги должны привести в первую очередь к снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Продолжительность жизни тюменцев, как и всех россиян в среднем, достигнет к 2024 году 78 лет.


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Региональные проекты
На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Образование». Тюменская область должна внести свой вклад в то, чтобы Россия оказалась в десятке стран-лидеров по качеству общего образования, а вузы страны оказались в топ-500 мировых рейтингов. Высшее образование в Тюменской области станет привлекательным не только для иногородних абитуриентов, но и для иностранных студентов. Необходимо вдвое увеличить число поступающих из других стран.

Должен повыситься статус и престиж среднего профессионального образования. В Тюменской области откроются центры опережающей профессиональной подготовки и современные мастерские. Новые школы построят в сельской местности. К 2024 году 80 % тюменских детей будут вовлечены в систему дополнительного образования. Все школы без исключения получат доступ к высокоскоростному интернету. Жители Тюменской области смогут непрерывно получать образование. Педагоги будут иметь возможность профессионально расти в системе.


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Региональные проекты
На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Демография». Меры финансовой поддержки улучшат благосостояние тюменских семей. Вводятся новые выплаты, ипотеку для семей с детьми выдают под 6 %, женщины в декрете проходят бесплатные курсы. За счет государства теперь можно провести процедуру искусственного оплодотворения. Все это будут стимулировать рождаемость. К 2024 году на одну женщину будет приходиться 1,7 ребенка, а не 1,62, как сейчас.

Увеличится период активного долголетия и период здоровой жизни. В Тюменской области внедряется система долговременного ухода за пожилыми людьми. Предпенсионеры останутся востребованы на рынке труда за счет прохождения профессионального обучения. По всей стране в рамках переподготовки и повышения квалификации привлекут 450 тыс человек. Правильное питание и здоровый образ жизни становятся мотиваторами. К 2024 году больше половины тюменцев будут регулярно заниматься спортом.


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Региональные проекты
На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Культура». Для обширной территории Тюменской области он имеет особую актуальность. Культура должна стать доступной жителям отдаленных населенных пунктов, а не только обитателям крупных городов. Поставлена задача на 15 % увеличить посещаемость тюменских учреждений культуры. В пять раз должно увеличиться обращение к культурным цифровым ресурсам.

Творческие, духовные и нравственные инициативы тюменцев получают поддержку. Формируется перспективный кадровый резерв. Сельские клубы и центры наполняются новыми смыслами. Библиотеки в классическом понимании этого слова уходят в прошлое. Для них ищут новое содержание. На следующий уровень развития выходят культурно-досуговые учреждения. В рамках реализации национального проекта в Тюменской области сформировано несколько профильных региональных проектов.


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Региональные проекты
На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Магистрали Тюменской области станут комфортными и безопасными для передвижения. Ремонту подвергнутся региональные и муниципальные дороги, а также дороги в военных городках. Особый акцент делается на ликвидации очагов аварийности. Для этого внедряются интеллектуальные системы управления движением. Перед ГИБДД и общественниками поставлена задача по ужесточению контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В конечном счете, в 2024 году смертность на дорогах должна сократиться в три раза. В паспорт национального проекта также включены профилактика риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, профилактика детского травматизма, уменьшение негативных последствий аварий на здоровье человека.


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Региональные проекты
На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Жилье и городская среда». Строительная отрасль Тюменской области станет современной, а люди смогут улучшить свои жилищные условия. Города и поселки региона должны быть красивыми и комфортными, не иметь аварийного жилья. К 2024 года по федеральному проекту тюменцам станет доступна ипотека под менее чем 8 % годовых.

Должна уйти в прошлое проблема обманутых дольщиков. Риски при покупке строящегося жилья возьмут на себя банки. Для этого вводится система эскроу-счетов. Через федеральный проект «Жилье» предполагается увеличение объемов строительства и качества жилья. Отрасль имеет стимулы для внедрения передовых технологий и новые механизмы господдержки. Снижается административная нагрузка, а профессиональные архитекторы и строители получают возможности для роста.

За шесть лет из аварийного жилья в новые квартиры переселят 530 тыс. человек. К 2024 году доля российских городов с благоприятной средой достигнет 60 %.


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Региональные проекты
На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Экология». В рамках этих мероприятий в стране создадут пять национальных парков площадью три миллиона гектаров. До 4,3 миллионов человек должна увеличиться посещаемость особо охраняемых природных территорий. 16 незаконных свалок в границах городов ликвидируют. Под ликвидацию также попадают 17 самых опасных объектов накопленного экологического вреда. Это брошенные предприятия и места скопления промышленных отходов.

В вопросе обращения с мусором поставлена точка. Его больше нельзя бездумно накапливать. Запущена комплексная реформа, которая пока лишь делает первые шаги. Доля россиян, обеспеченных качественной питьевой водой, достигнет 87,5 %. Ущерб от лесных пожаров должен снизиться на 12 млрд рублей по сравнению с 2018 годом.

Всего определено пять направлений реализации национального проекта. Это отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. К 2024 году заметно лучше в Тюменской области и в стране в целом станут вода, воздух, леса. Предприятия перейдут на самые безопасные и современные технологии.


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Региональные проекты
На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект направлен на всестороннее улучшение в стране условий для ведения бизнеса. Основной для него стали пять федеральных проектов: «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Акселерация субъектов МСП», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризация предпринимательства».

К 2024 году по всей стране число людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве, возрастет до 25 миллионов. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте возрастет до 32 %. 10 % - составит доля отрасли в экспорте.


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Региональные проекты
На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости». В Тюменской области предприятия оптимизируют свои процессы и сократят издержки. Все это позволит снизить себестоимость продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность. В рамках национального проекта запланировано повышение квалификации и переобучение сотрудников.

В Тюменской области работа службы занятости населения станет комфортной как для соискателей, так и для работодателей. Занятость станет эффективной. Производительность труда в Тюменской области каждый год будет расти на 5 %. Основной национального проекта являются малые и средние предприятия несырьевых отраслей экономики. Должно увеличиться их количество в целом и производительность труда их сотрудников в частности.


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Региональные проекты
На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Международная кооперация и экспорт». Он актуален для Тюменской области с точки зрения дальнейшей диверсификации экономики. С торговли сырьем необходимо переключиться на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью. Региональная и всероссийская продукция должна быть конкурентоспособной. Увеличение такой продукции позволит торговать как внутри страны, так и за ее пределами. Государственная власть намерена улучшить грузовую логистику и перезагрузить меры поддержки экспортеров. Уже набранные Тюменской областью компетенции будут развиваться. Новый стимул получат торговля туристическими, образовательными, медицинскими и другими услугами. Поставлена задача к 2024 году заработать на торговле несырьевыми неэнергетическими товарами 250 миллиардов долларов.
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На территории региона реализуется один из 12 национальных проектов «Цифровая экономика Российской Федерации». Главная цель проекта – сделать доступным интернет на всей территории страны. В Тюмени, как и в других крупных городах страны, начнется развитие мобильных сетей пятого поколения. Они должны покрыть все агломерации.

Одной из главных задач нацпроекта станет защита информации граждан, бизнеса и государства. Внедрение новых технологий позволит повысить эффективность основных отраслей региональной экономики. Кадры будущего готовятся с учетом сквозной цифровизации. Стимулируется инвестирование в новые сферы. В Тюменской области и по всей стране доля затрат на развитие цифровой экономики в валовом внутреннем продукте увеличится в три раза.


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