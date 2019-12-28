В Тюмени создадут единое пространство из набережной, лога и исторической части города

Реализация проекта осуществляется поэтапно с 2017 года. Его основной целью является формирование комфортного, инновационного и инвестиционно-привлекательного архитектурного образа региона.
«В 2017–2018 году мы начали работу с масштабных исследований по 76 общественным пространствам городских и сельских населённых пунктов. Коллективно было разработано 33 концепции, 17 из которых получили высокие оценки на профессиональных международных и российских конкурсах, — отметил директор Института архитектуры и дизайна Светлана Капелева.
В августе 2018 года проект по благоустройству улицы Ленина в Тюмени занял первое место на открытом публичном конкурсе на разработку архитектурно-градостроительной концепции территории улицы Ленина от Исторического сквера до улицы Мориса Тореза.
В 2020 году работа над проектом «Архитектурный образ региона» продолжится.
«Нам бы хотелось разработать единую концепцию центральной части города Тюмени, объединяющую набережную, лог и исторический центр. Также в планах подготовить к изданию макеты атласа Тюменской области по типологии архитектурного наследия и социокультурному наследию», — пояснил директор.