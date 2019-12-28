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В Тюмени создадут единое пространство из набережной, лога и исторической части города

28 декабря 2019, 04:59
Фото: ТИУ
В Тюмени создадут единое пространство из набережной, лога и исторической ча
В следующем году планируется объединить в единое пространство исторический центр, лог и набережную. Информация об этом была опубликована на сайте Тюменского индустриального университета. В течение трех лет в этом вузе работают над проектом «Архитектурный образ региона».
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Тюмень

Реализация проекта осуществляется поэтапно с 2017 года. Его основной целью является формирование комфортного, инновационного и инвестиционно-привлекательного архитектурного образа региона.

«В 2017–2018 году мы начали работу с масштабных исследований по 76 общественным пространствам городских и сельских населённых пунктов. Коллективно было разработано 33 концепции, 17 из которых получили высокие оценки на профессиональных международных и российских конкурсах, — отметил директор Института архитектуры и дизайна Светлана Капелева.

В августе 2018 года проект по благоустройству улицы Ленина в Тюмени занял первое место на открытом публичном конкурсе на разработку архитектурно-градостроительной концепции территории улицы Ленина от Исторического сквера до улицы Мориса Тореза.

В 2020 году работа над проектом «Архитектурный образ региона» продолжится.

«Нам бы хотелось разработать единую концепцию центральной части города Тюмени, объединяющую набережную, лог и исторический центр. Также в планах подготовить к изданию макеты атласа Тюменской области по типологии архитектурного наследия и социокультурному наследию», — пояснил директор.

#Новости#Архитектура#Тюменская область#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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