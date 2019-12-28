Тюменские режиссеры смогут выиграть деньги на свои спектакли в 2020 году

Процедура защиты своих проектов для участников нынче обещает быть жестче.
«Из 70 принятых в будущем заявок, только 16 удостоятся финансовой поддержки», — уточняется в сообщении.
Среди требований — детальная смета, примеры сценографии и этюдов спектакля, а также презентация опыта проектной деятельности его руководителя.
Перед конкурсом пройдет образовательная сессия, где театралам расскажут, как создать успешный с художественной точки зрения проект.
Предполагается, что в состав экспертной комиссии конкурса войдут федеральные эксперты из разных областей искусства и культуры.