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Тюменские режиссеры смогут выиграть деньги на свои спектакли в 2020 году

28 декабря 2019, 07:46
Фото: Наш город / 1Mi
Шестнадцать тюменских режиссеров смогут выиграть деньги на свои спектакли в
В Тюмени 16 театральных авторов смогут получить финансовую поддержку на постановку своих спектаклей, сообщает вслух.ру. Прием заявок для участия в конкурсе «Цех» планируют начать в марте следующего года.
Сюжет
Тюмень

Процедура защиты своих проектов для участников нынче обещает быть жестче.

«Из 70 принятых в будущем заявок, только 16 удостоятся финансовой поддержки», — уточняется в сообщении.

Среди требований — детальная смета, примеры сценографии и этюдов спектакля, а также презентация опыта проектной деятельности его руководителя.

Перед конкурсом пройдет образовательная сессия, где театралам расскажут, как создать успешный с художественной точки зрения проект.

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Предполагается, что в состав экспертной комиссии конкурса войдут федеральные эксперты из разных областей искусства и культуры.

#Новости#Театр#Искусство#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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