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Семья из Тюмени собрала 1 млн долларов на лечение своего сына за 4 недели

28 декабря 2019, 08:29
Фото: Наш город / 1Mi
Семья из Тюмени собрала 1 млн долларов на лечение своего сына за 4 недели
За четыре недели родителям тюменского мальчика Димы Тишунина удалось собрать на его лечение 1 млн долларов, сообщает URA.ru.
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Тюмень

«Миллион долларов за 4 недели! Да, мы самая дружная команда волшебников, которая скоро обязательно свершит чудо и подарит Диме жизнь!», — написала в своей публикации в Instagram его мама Виктория Тишунина.

Напомним, ребенку - 7 месяцев, он страдает от спинальной мышечной атрофии. Препарат Zolgensma, который может ему помочь, находится в Америке. Нужно сделать всего один укол с этим средством, но оно стоит очень дорого. Полная стоимость курса лечения составляет $2,5 млн.

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Чтобы привлечь внимание к проблеме Тишуниных, в Тюмени проводят автопробеги, акции, флешмобы. Их поддерживают в России и других странах. Недавно в своих блогах в Instagram репост о Диме сделали певцы Леонид Агутин, Валерия и Баста.

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