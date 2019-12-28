Семья из Тюмени собрала 1 млн долларов на лечение своего сына за 4 недели

Напомним, ребенку - 7 месяцев, он страдает от спинальной мышечной атрофии. Препарат Zolgensma, который может ему помочь, находится в Америке. Нужно сделать всего один укол с этим средством, но оно стоит очень дорого. Полная стоимость курса лечения составляет $2,5 млн.