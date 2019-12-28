Семья из Тюмени собрала 1 млн долларов на лечение своего сына за 4 недели

«Миллион долларов за 4 недели! Да, мы самая дружная команда волшебников, которая скоро обязательно свершит чудо и подарит Диме жизнь!», — написала в своей публикации в Instagram его мама Виктория Тишунина.
Напомним, ребенку - 7 месяцев, он страдает от спинальной мышечной атрофии. Препарат Zolgensma, который может ему помочь, находится в Америке. Нужно сделать всего один укол с этим средством, но оно стоит очень дорого. Полная стоимость курса лечения составляет $2,5 млн.
Чтобы привлечь внимание к проблеме Тишуниных, в Тюмени проводят автопробеги, акции, флешмобы. Их поддерживают в России и других странах. Недавно в своих блогах в Instagram репост о Диме сделали певцы Леонид Агутин, Валерия и Баста.