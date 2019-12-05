В Тюмени грудной ребенок получил серьезную травму шеи

В ноябре два маленьких ребёнка были экстренно доставлены в больницу с подозрением на серьёзные травмы шейного отдела позвоночника. Кувыркаясь, 4-летняя девочка неудачно упала на спину. Ее родители, услышав хруст в шее, вызвали бригаду врачей.
«Дочка не может пошевелить головой — любое движение вызывает сильную боль. Мы боимся ее трогать, не поднимаем с пола, чтобы не навредить. Сознание она не теряла, только плачет», - рассказала мама диспетчеру скорой помощи.
Медики обнаружили у ребёнка перелом левого остистого отростка 7-го шейного позвонка. Место травмы было зафиксировано специальным воротником, после чего девочку доставили в больницу.
Еще у одной пострадавшей - 2-месячной малышки резко запрокинулась голова в тот момент, когда мать держала ее на руках и машинально убрала руку, потянувшись к другой своей дочери. Женщина хотела уберечь 2-летнюю девочку от падения, которая споткнулась, прыгая рядом с ними.
«У моей маленькой дочурки голова откинулась назад, будто на излом. Я её шевелю, а она начинает сильно кричать, и успокаивается, когда движения прекращаются», - говорила женщина в трубку телефона, вызывая скорую помощь.
Специалисты скорой медицинской помощи подчеркивают, если дыхание сохранено и ребенок находится в сознании, ничего не нужно делать. В этот момент стоит вызвать скорую помощь и спокойно дожидаться ее приезда. Положение ребенка должно оставаться прежним, не следует пытаться вправить вывихи и поломанные кости, этим повреждения можно увеличить еще больше. Любые действия, меняющие положение головы, опасны.