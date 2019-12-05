В Тюмени грудной ребенок получил серьезную травму шеи

Еще у одной пострадавшей - 2-месячной малышки резко запрокинулась голова в тот момент, когда мать держала ее на руках и машинально убрала руку, потянувшись к другой своей дочери. Женщина хотела уберечь 2-летнюю девочку от падения, которая споткнулась, прыгая рядом с ними.