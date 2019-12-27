В Тюмени службы такси рассказали о тарифах на Новый год

В сервисе «Яндекс.Такси» рассказали, что тарифы менять не будут, но предупредили о других факторах. Например, на цену поездки влияют маршрут, пробки и число свободных машин.
«Цена поездки формируется автоматически ровно в тот момент, когда пользователь ее заказывает. Спрос на такси 31 декабря начинает постепенно возрастать с 15:00 — люди пытаются найти последние подарки близким и купить все необходимое для новогоднего стола. Пик загрузки приходится на первый час нового года, когда они покидают дома и уезжают в места массовых гуляний и в гости», — рассказали в «Яндекс.Такси».
Сервис заказа такси «Максим» предупредил, что при большом спросе может увеличиться коэффициент, влияющий на стоимость поездки, но тарифы останутся прежними. Высокий коэффициент нужен, чтобы водители охотнее принимали заказы, и пассажиры не ждали подачу автомобилей слишком долго.
Диспетчерские службы Тюмени, например, Dream-Auto, введут двойной тариф в часы пик 31 декабря и 1 января.
«Мы будем придерживаться традиции, и когда пойдет пиковая нагрузка, увеличим цены в два раза. Если этого не сделать, то возить просто некому будет. На деле стоимость поездок будет примерно такой же, как и у федеральных агрегаторов, которые увеличивают итоговую сумму во время высокого спроса», — пояснил председатель тюменской гильдии таксистов Сергей Шеридан.
Специалисты советуют пользоваться такси в первой половине дня 31 декабря, чтобы ездить по обычной цене. 1 января лучше вызывать такси около двух или шести часов утра, когда пройдут пики заказов. Днем 1 января не стоит рассчитывать на дешевую поездку в такси с 13 до 15 часов. В это время люди чаще всего едут поздравить родственников и друзей, и на такси большой спрос.