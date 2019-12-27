В Тюмени службы такси рассказали о тарифах на Новый год

Специалисты советуют пользоваться такси в первой половине дня 31 декабря, чтобы ездить по обычной цене. 1 января лучше вызывать такси около двух или шести часов утра, когда пройдут пики заказов. Днем 1 января не стоит рассчитывать на дешевую поездку в такси с 13 до 15 часов. В это время люди чаще всего едут поздравить родственников и друзей, и на такси большой спрос.