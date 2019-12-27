В Тобольске омич совершил серию хищений на 17 тыс. рублей

«Сотрудники уголовного розыска тобольской полиции в Омске задержали 34-летнего подозреваемого, совершившего серию хищений имущества в Тобольске в 2018 году», - рассказали в ведомстве.
По версии следствия, житель Омска приехал в Тобольск в поисках работы, но так и не трудоустроился. Он решил подработать ремонтом цифровой техники. У одной женщины он взял для ремонта монитор и предоплату в 1650 рублей, у другой – ноутбук и 2,5 тыс. рублей на покупку запчастей.
Омич продал монитор за 500 рублей, которые потратил на спиртное. Ноутбук он тоже продал и уехал в Омск. Общая сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей.
Полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве и краже. Мужчина признал свою вину, и его отпустили под подписку о невыезде.
Сотрудники полиции ищут тоболяков, которые могли пострадать от действий омича.