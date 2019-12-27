В Тобольске омич совершил серию хищений на 17 тыс. рублей

По версии следствия, житель Омска приехал в Тобольск в поисках работы, но так и не трудоустроился. Он решил подработать ремонтом цифровой техники. У одной женщины он взял для ремонта монитор и предоплату в 1650 рублей, у другой – ноутбук и 2,5 тыс. рублей на покупку запчастей.