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В Тобольске омич совершил серию хищений на 17 тыс. рублей

27 декабря 2019, 06:46
Фото: Наш город / 1Mi
В Тобольске омич совершил серию хищений на 17 тыс. рублей
Тобольская полиция задержала омича по делу о мошенничестве и краже, сообщили в УМВД по Тюменской области. Мужчину нашли в Омске и вернули в Тобольск для следствия.
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Полиция

«Сотрудники уголовного розыска тобольской полиции в Омске задержали 34-летнего подозреваемого, совершившего серию хищений имущества в Тобольске в 2018 году», - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, житель Омска приехал в Тобольск в поисках работы, но так и не трудоустроился. Он решил подработать ремонтом цифровой техники. У одной женщины он взял для ремонта монитор и предоплату в 1650 рублей, у другой – ноутбук и 2,5 тыс. рублей на покупку запчастей.

Омич продал монитор за 500 рублей, которые потратил на спиртное. Ноутбук он тоже продал и уехал в Омск. Общая сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей.

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Полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве и краже. Мужчина признал свою вину, и его отпустили под подписку о невыезде.

Сотрудники полиции ищут тоболяков, которые могли пострадать от действий омича.

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