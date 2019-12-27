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В Патрушево загорелся частный дом. Дым можно было увидеть из Тюмени

27 декабря 2019, 11:19
Фото: ЧС Тюмень
В Патрушево загорелся частный дом. Дым можно было увидеть из Тюмени
Тюменцы сообщают о возгорании частного дома в Патрушево. Инцидент произошел 27 декабря в 14:45, сообщает ЧС Тюмень.
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Дом

Дым от пожара можно увидеть за несколько километров места ЧП. Местные жители сообщают, что небольшое здание полностью охвачено огнём. На место инцидента прибыли спасатели МЧС. О пострадавших пока ничего не известно.

«Последние 2 недели все горит», - отметил подписчик тюменского паблика.

Сегодня в 11:30 загорелась квартира на улице Олимпийской. Из-за сильного задымления в местные больницы обратились за помощью 11 человек.

Пожар в трехэтажном тюменском хостеле произошел из-за замыкания электропроводки
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В областной столице 24 декабря загорелось трехэтажное здание хостела. Погибли два человека, ещё трое были госпитализированы в ОКБ №2. По данным МЧС, основной версией возгорания является неисправная электропроводка.

#Новости#Дом#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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