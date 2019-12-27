В Патрушево загорелся частный дом. Дым можно было увидеть из Тюмени

Дым от пожара можно увидеть за несколько километров места ЧП. Местные жители сообщают, что небольшое здание полностью охвачено огнём. На место инцидента прибыли спасатели МЧС. О пострадавших пока ничего не известно.
«Последние 2 недели все горит», - отметил подписчик тюменского паблика.
Сегодня в 11:30 загорелась квартира на улице Олимпийской. Из-за сильного задымления в местные больницы обратились за помощью 11 человек.
В областной столице 24 декабря загорелось трехэтажное здание хостела. Погибли два человека, ещё трое были госпитализированы в ОКБ №2. По данным МЧС, основной версией возгорания является неисправная электропроводка.