Тюменец совершил мошенничество с квартирами на 3,2 млн рублей

ООО «НовостройГрупп» поставлял застройщику стройматериалы. С фирмой должны были рассчитаться двухкомнатной квартирой в строившемся жилом доме по ул.Беловежской.
Обвинение доказало, что 5 сентября 2017 года директор «НовостройГрупп» получил от мужчины аванс за двухкомнатную квартиру, а 8 сентября – еще 1,5 млн рублей за ту же квартиру, но уже от женщины. В октябре того же года квартиру передали первому покупателю.
В ноябре 2017 года директор фирмы снова взял оплату за двухкомнатную квартиру в сумме 2,1 млн. рублей от третьего покупателя, женщины. Оплата была получена за жилье в строившемся доме по ул. Холодильной, на которое у фирмы или ее руководителя не было прав. Позже глава «НовостройГрупп» вернул третьей покупательнице 400 тыс. рублей.
С осужденного взыскали в пользу потерпевших более 3,2 млн. рублей в счет возмещения ущерба. В качестве гарантии, что людям вернут их деньги, суд арестовал директорский Mercedes Benz E350 4 Matic и дебиторскую задолженность в сумме свыше 1,9 млн рублей.