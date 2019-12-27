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Тюменец совершил мошенничество с квартирами на 3,2 млн рублей

27 декабря 2019, 04:23
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменец совершил мошенничество с квартирами на 3,2 млн рублей
Центральный районный суд Тюмени приговорил директора фирмы-поставщика за мошенничество с квартирами к 4,5 годам колонии общего режима, сообщили в областной прокуратуре. Ущерб от преступления составил 3,2 млн рублей.
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Тюмень

ООО «НовостройГрупп» поставлял застройщику стройматериалы. С фирмой должны были рассчитаться двухкомнатной квартирой в строившемся жилом доме по ул.Беловежской.

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Обвинение доказало, что 5 сентября 2017 года директор «НовостройГрупп» получил от мужчины аванс за двухкомнатную квартиру, а 8 сентября – еще 1,5 млн рублей за ту же квартиру, но уже от женщины. В октябре того же года квартиру передали первому покупателю.

В ноябре 2017 года директор фирмы снова взял оплату за двухкомнатную квартиру в сумме 2,1 млн. рублей от третьего покупателя, женщины. Оплата была получена за жилье в строившемся доме по ул. Холодильной, на которое у фирмы или ее руководителя не было прав. Позже глава «НовостройГрупп» вернул третьей покупательнице 400 тыс. рублей.

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С осужденного взыскали в пользу потерпевших более 3,2 млн. рублей в счет возмещения ущерба. В качестве гарантии, что людям вернут их деньги, суд арестовал директорский Mercedes Benz E350 4 Matic и дебиторскую задолженность в сумме свыше 1,9 млн рублей.

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