Тюменец совершил мошенничество с квартирами на 3,2 млн рублей

В ноябре 2017 года директор фирмы снова взял оплату за двухкомнатную квартиру в сумме 2,1 млн. рублей от третьего покупателя, женщины. Оплата была получена за жилье в строившемся доме по ул. Холодильной, на которое у фирмы или ее руководителя не было прав. Позже глава «НовостройГрупп» вернул третьей покупательнице 400 тыс. рублей.