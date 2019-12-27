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Коньяк и водка подорожают в Тюменской области в следующем году

27 декабря 2019, 10:41
Фото: 1Mi
Коньяк и водка подорожают в Тюменской области в следующем году
В Тюменской области в 2020 году вырастет стоимость водки и коньяка. Алкоголь подорожает согласно приказу Минфина № 225.
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Тюмень

В департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области отмечают, что минимальная цена крепкого алкоголя увеличится на 15 рублей за пол-литра. Стоимость коньяка повысится на 62 рубля. Минимальная стоимость горячительных напитков составит 230 и 433 рубля соответственно.

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С 27 декабря в Тюменской области запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. Ограничение введено «в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов населения».

«У нас в стране все, всегда дорожает», - отметил подписчик тюменского информационного портала.

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