Стрельба недалеко от главного здания ФСБ на Лубянке продолжалась один час

Нападавших было трое, в перестрелке с охраной приемной двое были убиты. Один из преступников забаррикадировался в здании и вел прицельный огонь по силовикам. В ходе перестрелки в 19:15 нападавшего застрелили. СМИ сообщают, что в ходе инцидента были ранены от 4 до 6 человек.