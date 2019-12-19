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Posted 19 декабря 2019, 17:06

Published 19 декабря 2019, 17:06

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Стрельба недалеко от главного здания ФСБ на Лубянке продолжалась один час

19 декабря 2019, 17:06
Фото: youtube.com
В Москве 19 декабря в 18:10 по МСК неизвестные отрыли огонь из карабинов Сайга по сотрудникам ГИБДД и ФСБ. Погибли четыре человека, ещё четверо получили серьезные ранения.
Сюжет
Москва

Нападавших было трое, в перестрелке с охраной приемной двое были убиты. Один из преступников забаррикадировался в здании и вел прицельный огонь по силовикам. В ходе перестрелки в 19:15 нападавшего застрелили. СМИ сообщают, что в ходе инцидента были ранены от 4 до 6 человек.

Четыре человека погибли у здания ФСБ на Лубянке. Онлайн
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В настоящий момент центр Москвы оцеплен. Собеседник в здании ФСБ сообщил, что пока часть сотрудников заблокирована внутри здания на Лубянке.

#Новости#Стрельба#Москва#ФСБ#Александр Мязин#Происшествия
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