Стрельба недалеко от главного здания ФСБ на Лубянке продолжалась один час

Posted 19 декабря 2019, 17:06
Published 19 декабря 2019, 17:06
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Нападавших было трое, в перестрелке с охраной приемной двое были убиты. Один из преступников забаррикадировался в здании и вел прицельный огонь по силовикам. В ходе перестрелки в 19:15 нападавшего застрелили. СМИ сообщают, что в ходе инцидента были ранены от 4 до 6 человек.
В настоящий момент центр Москвы оцеплен. Собеседник в здании ФСБ сообщил, что пока часть сотрудников заблокирована внутри здания на Лубянке.