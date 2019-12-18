В Тюмени подвели итоги капремонта жилых домов

Он подвел итоги 2018 и 2019 годов, а также заявил, что на 2020 год запланирован наибольший объем работ. Павел Перевалов не назвал объекты, которые будут отремонтированы в рамках третьего этапа, но заявил, что в этих домах проживает каждый третий тюменец.