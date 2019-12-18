В Тюмени подвели итоги капремонта жилых домов

В Тюменской городской думе состоялось заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству, на котором заместитель главы Тюмени Павел Перевалов рассказал об основных параметрах работы в рамках капитального ремонта многоквартирных домов.
Он подвел итоги 2018 и 2019 годов, а также заявил, что на 2020 год запланирован наибольший объем работ. Павел Перевалов не назвал объекты, которые будут отремонтированы в рамках третьего этапа, но заявил, что в этих домах проживает каждый третий тюменец.
«Около 30% работ на будущий год уже прошли процедуру торгов, остальные ещё находятся в этом процессе», - добавил Павел Перевалов.
В 2020 году, помимо капремонта жилых домов, начнут формировать третий краткосрочный план программы на 2021 – 2023 годы. В неё вынесены те дома, износ которых составляет более 75%.