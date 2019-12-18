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В Тюмени подвели итоги капремонта жилых домов

18 декабря 2019, 06:14
Фото: Администрация города Тюмени
В Тюмени подвели итоги капремонта жилых домов
В областной столице выполнен первый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта жилых домов.
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Тюмень

В Тюменской городской думе состоялось заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству, на котором заместитель главы Тюмени Павел Перевалов рассказал об основных параметрах работы в рамках капитального ремонта многоквартирных домов.

Он подвел итоги 2018 и 2019 годов, а также заявил, что на 2020 год запланирован наибольший объем работ. Павел Перевалов не назвал объекты, которые будут отремонтированы в рамках третьего этапа, но заявил, что в этих домах проживает каждый третий тюменец.

«Около 30% работ на будущий год уже прошли процедуру торгов, остальные ещё находятся в этом процессе», - добавил Павел Перевалов.

В 2020 году, помимо капремонта жилых домов, начнут формировать третий краткосрочный план программы на 2021 – 2023 годы. В неё вынесены те дома, износ которых составляет более 75%.

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#Новости#Капитальный ремонт#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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