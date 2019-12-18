В Тюмени 18 декабря отключат несколько светофоров

Сегодня, 18 декабря, с 9 до 13 часов не будут работать электронные регулировщики на перекрестке улиц Щербакова и Велижанской.
«Отключение светофоров на перекрестке улиц Щербакова и Безымянной произойдет в период с 9 до 13 часов», - пояснили в МКУ «Тюменьгортранс».
Помимо этого с 13 до 17 часов не будут работать электронные регулировщики на улице Тобольский тракт у дома №1 по улице Беляева.
Автомобилистов просят принять данную информация к сведению и учитывать ее при выборе маршрута, а также соблюдать требования дорожных знаков.