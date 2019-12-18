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В Тюмени 18 декабря отключат несколько светофоров

18 декабря 2019, 04:58
Фото: 1Mi
В Тюмени 18 декабря отключат несколько светофоров
В МКУ «Тюменьгортранс» рассказали об очередном отключении светофоров.
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Тюмень

Сегодня, 18 декабря, с 9 до 13 часов не будут работать электронные регулировщики на перекрестке улиц Щербакова и Велижанской.

«Отключение светофоров на перекрестке улиц Щербакова и Безымянной произойдет в период с 9 до 13 часов», - пояснили в МКУ «Тюменьгортранс».

Помимо этого с 13 до 17 часов не будут работать электронные регулировщики на улице Тобольский тракт у дома №1 по улице Беляева.

Автомобилистов просят принять данную информация к сведению и учитывать ее при выборе маршрута, а также соблюдать требования дорожных знаков.

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