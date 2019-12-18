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Тюменцы выберут февраль для бракосочетания из-за красивых дат в месяце

18 декабря 2019, 07:51
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцы выберут февраль для бракосочетания из-за красивых дат в месяце
В Тюменских ЗАГСах февраль 2020 года обещает быть богатым на бракосочетания, потому что в этом месяце есть несколько красивых дат, сообщает 72.ru.
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Тюмень

Например: 02.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020.

«Второе февраля выпадает на воскресенье, по выходным браки не регистрируются. 20.02.2020 (это будет четверг) в комитет ЗАГС прием населения осуществляется с 8 утра до 17 часов, регистрации начинаются с 09:30 и заканчиваются в 16:30. В субботу 22.02.2020 прием населения осуществляется с 9 утра до 16 часов, регистрации начинаются с 09:30 и заканчиваются в 16:30» — поясняют в ЗАГСе.

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Напомним, что заявление в загс для заключения брака подают за год до события. Но выйти замуж или жениться можно как минимум только через месяц после подачи документов.

#Новости#Тюменская область#ЗАГС#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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