Тюменцы выберут февраль для бракосочетания из-за красивых дат в месяце

«Второе февраля выпадает на воскресенье, по выходным браки не регистрируются. 20.02.2020 (это будет четверг) в комитет ЗАГС прием населения осуществляется с 8 утра до 17 часов, регистрации начинаются с 09:30 и заканчиваются в 16:30. В субботу 22.02.2020 прием населения осуществляется с 9 утра до 16 часов, регистрации начинаются с 09:30 и заканчиваются в 16:30» — поясняют в ЗАГСе.