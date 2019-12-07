В Тюмени будут награждать семьи за нечетное количество лет в браке

Ранее в Тюменской области памятной медалью отмечались только юбилейные даты совместной супружеской жизни — 50, 60 или 70 лет. Но тюменцы неоднократно обращались с просьбой о поощрении и тех семейных пар, которые прожили вместе 55, 65 и 75 лет. Губернатор области Александр Моор поддержал эту инициативу, подписав накануне соответствующее распоряжение.