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В Тюмени будут награждать семьи за нечетное количество лет в браке

7 декабря 2019, 03:32
Фото: Наш город / pixabay.com
В Тюмени будут награждать семьи за нечетное количество лет в браке
В Тюменской области будут поощрять медалями и благодарственными письмами семьи, которые прожили в браке 55, 65 и 75 лет. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.
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Тюмень

Ранее в Тюменской области памятной медалью отмечались только юбилейные даты совместной супружеской жизни — 50, 60 или 70 лет. Но тюменцы неоднократно обращались с просьбой о поощрении и тех семейных пар, которые прожили вместе 55, 65 и 75 лет. Губернатор области Александр Моор поддержал эту инициативу, подписав накануне соответствующее распоряжение.

«Такая мера позволит не только повысить статус семьи и брака, но и послужит позитивным примером сохранения супругами семейных ценностей и традиций», — отмечает глава региона.

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Вручение медалей начнется в следующем году после их изготовления. Подробную информацию можно уточнить в управлении ЗАГС Тюменской области.

#Новости#Семья#Тюменская область#ЗАГС#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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