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Тюменцы пожаловались в Госжилинспекцию на соседку-собачницу

18 декабря 2019, 05:40
Фото: Госжилинспекция
Тюменцы пожаловались в Госжилинспекцию на соседку-собачницу
Невыносимый запах и шум стали поводом для обращения жителей дома по улице Текстильной, 15 в Тюмени в Госжилинспекцию.
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Тюмень

«Соседи жаловались на лай собак и едкий запах продуктов жизнедеятельности животных, который чувствуется во всем подъезде», - рассказали в Госжилинспекции.

На место выехал специалист, который хотел узнать, поддерживается ли помещение в надлежащем состоянии. Женщина, проживающая в квартире, открыла дверь сотруднику Госжилинспекции, однако услышав, что он хочет провести проверку, не стала пускать его в дом, захлопнула дверь, а перед этим сообщила, что очень занята.

В Госжилинспекции пояснили, что работа по обращению жильцов этого дома еще не завершена. В ближайшее время собственница квартиры получит уведомление об очередном визите специалиста.

Если она не впустить сотрудников Госжилинспекции и на этот раз, инспекции придется обратиться в суд.

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