Тюменцы пожаловались в Госжилинспекцию на соседку-собачницу

«Соседи жаловались на лай собак и едкий запах продуктов жизнедеятельности животных, который чувствуется во всем подъезде», - рассказали в Госжилинспекции.
На место выехал специалист, который хотел узнать, поддерживается ли помещение в надлежащем состоянии. Женщина, проживающая в квартире, открыла дверь сотруднику Госжилинспекции, однако услышав, что он хочет провести проверку, не стала пускать его в дом, захлопнула дверь, а перед этим сообщила, что очень занята.
В Госжилинспекции пояснили, что работа по обращению жильцов этого дома еще не завершена. В ближайшее время собственница квартиры получит уведомление об очередном визите специалиста.
Если она не впустить сотрудников Госжилинспекции и на этот раз, инспекции придется обратиться в суд.