Тюменцы пожаловались в Госжилинспекцию на соседку-собачницу

На место выехал специалист, который хотел узнать, поддерживается ли помещение в надлежащем состоянии. Женщина, проживающая в квартире, открыла дверь сотруднику Госжилинспекции, однако услышав, что он хочет провести проверку, не стала пускать его в дом, захлопнула дверь, а перед этим сообщила, что очень занята.