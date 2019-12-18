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Раненный в Забайкалье солдат начал узнавать родителей

18 декабря 2019, 06:01
Фото: 1Mi
Раненный в Забайкалье солдат начал узнавать родителей
Мама Евгения Графова из Аромашево, который был тяжело ранен при массовом расстреле в воинской части в Забайкалье, рассказала о состояние своего сына.
Сюжет
Тюмень

Ирина Графова, мама раненного солдата, рассказала, что Евгений Графов в сознание пока не приходил, но начал узнавать родных.

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«Он реагирует на мой голос и улыбается, вроде шевелит пальцами», - пояснила Ирина Графова.

Она также рассказала, что пока врачи не дают никаких прогнозов. В настоящее время Евгений Графов находится в медицинском нейроцентре Бурденко в Москве.

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Массовый расстрел в военной части в Забайкалье под Читой произошел 25 октября. В тот день уроженец тюменского села Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Молодой человек убил восемь человек и ранил еще двоих.

#Новости#Армия#Расстрел#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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