Раненный в Забайкалье солдат начал узнавать родителей

Ирина Графова, мама раненного солдата, рассказала, что Евгений Графов в сознание пока не приходил, но начал узнавать родных.
«Он реагирует на мой голос и улыбается, вроде шевелит пальцами», - пояснила Ирина Графова.
Она также рассказала, что пока врачи не дают никаких прогнозов. В настоящее время Евгений Графов находится в медицинском нейроцентре Бурденко в Москве.
Массовый расстрел в военной части в Забайкалье под Читой произошел 25 октября. В тот день уроженец тюменского села Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Молодой человек убил восемь человек и ранил еще двоих.