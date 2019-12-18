Королевский цирк или три часа на одном дыхании

Очень важный момент в шоу — это воздушная гимнастика, с 21.12 по 12.01 таких номеров будет предостаточно, в том числе номера приглашенных артистов, которые более 10 лет работали в Соединенных Штатах Америки. Также можно будет увидеть артистов московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Ребята тоже долгое время показывали свое искусство не в России, они приехали из Англии и готовы показать тюменскому зрителю два невероятных номера — канатоходцы и эквилибристы на першах. Шикарная трюковая часть не оставит равнодушным даже самого крепкого духом человека.