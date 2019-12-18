Королевский цирк или три часа на одном дыхании

Артисты Российской государственной цирковой компании подготовили новую новогоднюю программу с опасными трюками, уникальными номерами и захватывающей сюжетной линией. Такого цирка вы еще не видели!
«Мы никогда не привозим в город один и тот же спектакль и то, что увидят зрители в этом году — это абсолютно новое шоу на 98%», — говорит исполнительный директор Элина Лазаревская.
Конечно в каждом цирковом проекте много номеров с животными. В программе зрители увидят львов, пеликанов, королевских пуделей, попугаев, лошадей и уникальных животных таких как лилигр — это помесь африканского льва и тигра.
В Королевском цирке нет понятия отдельный номер, это шоу целиком, это сплочение всех историй в одну общую канву. В шоу все короли и королевы, принца и принцессы, все связанно именно этой королевской историей. Большой испанский блок Тюмень так же увидит впервые. Есть трюк в котором на манеже находятся 8 животных. Весь номер — это некий мюзикл, игра с животными, которая проходит через танец и некую игру.
Помимо номеров с животными в Королевском цирке всегда представлен большой балет. Для артистов этого жанра проходит серьезный конкурс. У каждого участника балетной труппы должна быть хорошая физическая, акробатическая подготовка, и также очень важны внешние данные. Ценность балета всегда дает возможность дополнить историю и само действие, сделать номер ярче и фееричнее.
Очень важный момент в шоу — это воздушная гимнастика, с 21.12 по 12.01 таких номеров будет предостаточно, в том числе номера приглашенных артистов, которые более 10 лет работали в Соединенных Штатах Америки. Также можно будет увидеть артистов московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Ребята тоже долгое время показывали свое искусство не в России, они приехали из Англии и готовы показать тюменскому зрителю два невероятных номера — канатоходцы и эквилибристы на першах. Шикарная трюковая часть не оставит равнодушным даже самого крепкого духом человека.
Директор и продюссер в одном лице Гии Эрадзе дает возможность развиваться и двигаться своим подопечным вперед. На данный момент работают целых пять шоу: «5 континентов», «Королевский цирк», «Бурлеск», «Песчанная сказка».
Билеты на Королевский цирк Гии Эрадзе уже можно купить во всех кассах города.