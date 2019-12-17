Вода залила часть автомобильной трассы на улице Западносибирской в Тюмени

В середине ноября тюменскую фирму ООО «Перестрой-ка» оштрафовали на 20 тыс. рублей за повреждение теплотрассы. Инцидент произошел в районе в районе улицы Демьяна Бедного. В результате была повреждена труба горячего водоснабжения, четыре дома остались без отопления. Ремонтники устраняли последствия ЧП в течение суток. Производитель работ на указанном участке получил строгий выговор.