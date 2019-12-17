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Вода залила часть автомобильной трассы на улице Западносибирской в Тюмени

17 декабря 2019, 13:51
Фото: ЧС Тюмень
Вода залила часть автомобильной трассы на улице Западносибирской в Тюмени
Тюменцы сообщают, что 17 декабря на улице Западносибирской произошел прорыв. Вода залила часть автомобильной трассы, сообщает «ЧС Тюмень».

«Судя по цвету – это нефть», отметил подписчик паблика.

Горожане сообщили, что инцидент произошел около 16:30. В это время на улице практически не было пешеходов и транспортных средств.

Тюменскую фирму оштрафовали за прорыв трубы горячей воды
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В середине ноября тюменскую фирму ООО «Перестрой-ка» оштрафовали на 20 тыс. рублей за повреждение теплотрассы. Инцидент произошел в районе в районе улицы Демьяна Бедного. В результате была повреждена труба горячего водоснабжения, четыре дома остались без отопления. Ремонтники устраняли последствия ЧП в течение суток. Производитель работ на указанном участке получил строгий выговор.

#Новости#Инцидент#Трасса#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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