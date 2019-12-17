В Тюмени в маршруте автобуса № 86 появились новые остановки

«С 1 января 2020 года 86-й автобус по пути своего следования будет высаживать пассажиров на остановке „ул. Воровского“ (при движении в сторону ул. Новаторов и ул. Воровского), „Центр занятости“, „Тюменьгортранс“, „Детский сад № 85“ (в прямом и обратном направлении), „ул. Тульская“ и „Сибнипигазстрой“», — отмечается в сообщении.