nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени в маршруте автобуса № 86 появились новые остановки

17 декабря 2019, 11:04
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени в маршруте автобуса № 86 появились новые остановки
В маршруте движения автобуса № 86 появились новые остановки. Информация об этом была опубликована на сайте городской администрации.
Сюжет
Тюмень

Начальной точкой отправления этого автобуса является «Завод медоборудования», конечной — ОБИЛ (Центр нейрохирургии).

«С 1 января 2020 года 86-й автобус по пути своего следования будет высаживать пассажиров на остановке „ул. Воровского“ (при движении в сторону ул. Новаторов и ул. Воровского), „Центр занятости“, „Тюменьгортранс“, „Детский сад № 85“ (в прямом и обратном направлении), „ул. Тульская“ и „Сибнипигазстрой“», — отмечается в сообщении.

Из маршрута исключаются промежуточные остановочные пункты «Школа № 17» и «М-н «Буратино».

В Ишимском районе могут перестать работать автобусы из-за решения ФАС
Узнать подробнее

С расписанием общественного транспорта можно ознакомиться на сайте Тюменьгортранса.

#Новости#Общественный транспорт#Общество#Автобус#Тюмень#Рузиля Райтер
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25