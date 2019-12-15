В Ишимском районе могут перестать работать автобусы из-за решения ФАС

«Сегодня пассажирские перевозки здесь осуществляет Ишимское автотранспортное предприятие. В течение 2019 года перевозчик погряз в судах, доказывая свою правоту. Все началось с того, что федеральная антимонопольная служба вынесла решение о неправомерности заключения контрактов. Сегодня и предприятие, и районная администрация оказались в непростой ситуации. Торги признаны недействительными. И может так случиться, что с 11 января пассажирские перевозки в Ишимском районе будут остановлены», — сообщил Зайцев.
Парламентарий заострил внимание, что уход данного предприятия с рынка повлечет за собой ряд социальных проблем. Известно, что Ишимское автотранспортное предприятие действует с 1958 года. Там трудится около 500 жителей Ишима и Ишимского района. И сотрудники, и пассажиры с опаской ждут наступления нового года.