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В Ишимском районе могут перестать работать автобусы из-за решения ФАС

15 декабря 2019, 18:02
Фото: Наш город / 1Mi
В Ишимском районе могут перестать работать автобусы из-за решения ФАС
На заседании Тюменской областной думы депутат Артем Зайцев рассказал о возможной остановке автобусных перевозок в Ишимском районе в 2020 году, сообщает park72.ru.
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Тюмень

«Сегодня пассажирские перевозки здесь осуществляет Ишимское автотранспортное предприятие. В течение 2019 года перевозчик погряз в судах, доказывая свою правоту. Все началось с того, что федеральная антимонопольная служба вынесла решение о неправомерности заключения контрактов. Сегодня и предприятие, и районная администрация оказались в непростой ситуации. Торги признаны недействительными. И может так случиться, что с 11 января пассажирские перевозки в Ишимском районе будут остановлены», — сообщил Зайцев.

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Парламентарий заострил внимание, что уход данного предприятия с рынка повлечет за собой ряд социальных проблем. Известно, что Ишимское автотранспортное предприятие действует с 1958 года. Там трудится около 500 жителей Ишима и Ишимского района. И сотрудники, и пассажиры с опаской ждут наступления нового года.

#Новости#Ишимский район#Ишим#Тюменская область#Пассажирские перевозки#Автобусы#Перевозки#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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