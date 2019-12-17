В Тюмени инспекторы ГИБДД проведут рейды для проверки автобусов

Сотрудники ГИБДД удостоверятся в наличии и работоспособности тахографов и соблюдении режима труда. Будет проедена проверка законности осуществления перевозок и наличии необходимых документов.
«Особое внимание будет уделено проверкам исправности рулевого управления, тормозной системы», - отмечают СМИ.
Горожане отмечают, что заниматься общественным транспортом нужно гораздо чаще. «в Тюмени пассажиры автобусов на проезжую часть вместо остановок выходят. И водители не виноваты».
С начала 2019 года в Тюменской области произошло 135 аварий с участием общественного транспорта. Один человек погиб. С 14 по 15 декабря сотрудники ГИБДД провели рейд по поиску пьяных тюменских водителей.