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В Тюмени инспекторы ГИБДД проведут рейды для проверки автобусов

17 декабря 2019, 13:06
Фото: МКУ «Тюменьгортранс»
В Тюмени инспекторы ГИБДД проведут рейды для проверки автобусов
С 17 по 19 декабря в Тюмени пройдут рейды ГИБДД. Экипажи ДПС проверят водителей автобусов и маршруток, отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.
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Тюмень

Сотрудники ГИБДД удостоверятся в наличии и работоспособности тахографов и соблюдении режима труда. Будет проедена проверка законности осуществления перевозок и наличии необходимых документов.

«Особое внимание будет уделено проверкам исправности рулевого управления, тормозной системы», - отмечают СМИ.

Горожане отмечают, что заниматься общественным транспортом нужно гораздо чаще. «в Тюмени пассажиры автобусов на проезжую часть вместо остановок выходят. И водители не виноваты».

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С начала 2019 года в Тюменской области произошло 135 аварий с участием общественного транспорта. Один человек погиб. С 14 по 15 декабря сотрудники ГИБДД провели рейд по поиску пьяных тюменских водителей.

#Новости#Автобусы#Рейды#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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