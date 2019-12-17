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Тюменцы стали меньше пользоваться кредитными картами

17 декабря 2019, 12:37
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцы стали меньше пользоваться кредитными картами
В Тюменской области сократилось число выданных кредитных карт, сообщает Тюменские известия.
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Тюмень

«После введения показателя долговой нагрузки (ПДН) банки стали более тщательно и осторожно подходить к кредитованию граждан», — отмечают исследователи Национального бюро кредитных историй.

Тенденция сокращения количества выданных кредитных карт — в среднем на 30% — характерна не только для Тюмени, но и для всех 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования.

Тюменцы предпочитают хранить свои деньги в банке
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По мере адаптации к новым реалиям, положение с выдачей новых кредитов может вернуться к прежнему уровню. По словам экспертов, пока рано утверждать, что сложившаяся в октябре–ноябре ситуация является долгосрочной тенденцией.

#Новости#Кредитные карты#Тюменская область#Банки#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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