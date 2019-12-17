Тюменцы стали меньше пользоваться кредитными картами

«После введения показателя долговой нагрузки (ПДН) банки стали более тщательно и осторожно подходить к кредитованию граждан», — отмечают исследователи Национального бюро кредитных историй.
Тенденция сокращения количества выданных кредитных карт — в среднем на 30% — характерна не только для Тюмени, но и для всех 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования.
По мере адаптации к новым реалиям, положение с выдачей новых кредитов может вернуться к прежнему уровню. По словам экспертов, пока рано утверждать, что сложившаяся в октябре–ноябре ситуация является долгосрочной тенденцией.